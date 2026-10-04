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Deportes Regional Amateur

Juventud Unida busca cerrar la fase como líder ante Sauce

El Decano recibe este domingo a las 16 a Sauce de Colón por la sexta fecha del Regional Amateur. Si gana, el equipo de Daniel Waldner se quedará con el primer puesto de la zona y esperará rival para la próxima instancia.

4 Oct, 2026, 00:43 AM
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Juventud Unida busca cerrar la primera fase cómo puntero
Juventud Unida busca cerrar la primera fase cómo puntero Crédito: Mauricio Ríos
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Juventud Unida recibe este domingo a Sauce de Colón por la sexta y última fecha de la fase de grupos del Torneo Regional Amateur. El partido se jugará desde las 16 horas en el Estadio Decano y será dirigido por Gualberto Ayala, de la Liga de Nogoyá.

El encuentro tendrá transmisión de Radio Máxima y también podrá verse a través del canal de YouTube de La Barra Deportiva.

El equipo dirigido por Daniel Waldner llega con la clasificación asegurada, pero buscará cerrar la zona en lo más alto. Una victoria le permitirá quedarse con el primer lugar y esperar rival para las siguientes fases del certamen.

Sauce, en tanto, llega con la obligación de sumar de a tres para mantener sus chances de avanzar. El conjunto de la Liga de Colón puede meterse en la próxima instancia como uno de los dos mejores terceros. En el encuentro de la primera rueda, ambos equipos igualaron 1 a 1, en un partido donde Sauce logró complicar al conjunto de Gualeguaychú.

Después de la contundente victoria por 4 a 0 frente a Parque Sur, Juventud atraviesa un muy buen momento futbolístico. La actuación ante los del Puerto Viejo dejó conforme al cuerpo técnico y, pese a que ya cumplieron sus respectivas suspensiones Luciano Maidana, Bruno García y Mauricio Camargo, Waldner mantendría el mismo once que goleó en la fecha anterior.

En Sauce todo es una incógnita luego de que la semana pasada se produjeran cambios en el plantel. Además, Gastón Altamirano ya no forma parte del equipo, ya que se incorporó a Sarmiento de nuestra ciudad.

 

Todos los encuentros correspondientes a las zonas de Entre Ríos comenzarán a las 16 horas, debido a que también están en juego las plazas destinadas a los dos mejores terceros que avanzarán a la siguiente fase.

Por la Zona 5 se medirán Don Bosco ante Atlético Paraná y Neuquén frente a Belgrano. En la Zona 6, Recreativo San Jorge de Villa Elisa recibirá a Libertad de Concordia, que con una victoria asegurará su clasificación, mientras que Depro será local ante Comunicaciones de Concordia.

 

En la Zona 7, además del duelo entre Juventud Unida y Sauce, Parque Sur recibirá en Concepción del Uruguay a Achirense.

 

Ficha técnica:

Cancha: Juventud Unida

Hora de comienzo: 16:00 hs

Juez: Gualberto Ayala

Asistentes: Leandro Lescano y Miguel Mendieta

 

JUVENTUD UNIDA

Francisco Peralta

Leandro González, Matías Labaroni, Patricio Pizarro, Federico López

Joaquín Acevedo, Aramis Serafini, Facundo Maldonado, Sergio Olano

Agustín Benedetti, Jorge Rossi

DT: Daniel Waldner

 

SAUCE

Daniel Salguero

Walter Luna, Sebastián Daglio, Thiago Noir, Ramiro Villa

Axel Rodríguez, Genaro Quintana, Luca Ávalos, Nicolás Aguiar

Thiago Rodríguez, Rodrigo López

DT: Omar López

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Regional Amateur

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