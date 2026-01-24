Independiente y Estudiantes de La Plata igualaron 1-1 y repartieron puntos en Avellaneda

El “Rojo”, que jugó durante casi todo el segundo tiempo con uno menos por la expulsión de Santiago Montiel, se había puesto en ventaja en la primera mitad a través del volante ofensivo Luciano Cabral, pero el “Pincha” lo igualó en el inicio del complemento gracias al delantero Fabricio Pérez.

En el primer tiempo jugó mucho mejor Independiente, que tuvo jugadas muy claras desde el inicio del partido pero que no podía ponerse en ventaja debido a las buenas intervenciones del arquero uruguayo de Estudiantes, Fernando Muslera.

Sin embargo, en el último minuto del primer tiempo hubo Justicia para el “Rojo”, que finalmente consiguió abrir el marcador a través de Cabral, quien se encontró solo con la pelota en el borde del área chica.

La alegría le duró muy poco a Independiente, ya que en el primer minuto del segundo tiempo Estudiantes llegó a la igualdad a través de Pérez, que definió al primer palo del arco defendido por Rodrigo Rey luego de una muy buena asistencia de Cristian Medina.

Como si esto fuera poco, Independiente recibió una muy mala noticia solo cuatro minutos después, cuando Montiel vio la tarjeta roja por un manotazo infantil a Leandro González Pirez y se fue al vestuario bajo una tremenda lluvia de silbidos por parte de los hinchas.

Pese a la ventaja que representaba estar casi todo el complemento con uno más, Estudiantes casi no pudo generar nuevas situaciones de peligro ante un Independiente que se replegó muy bien luego de los cambios realizados por el director técnico Gustavo Quinteros y el partido terminó igualado 1-1.

En la segunda fecha de este Torneo Apertura, Independiente visitará a Newell´s, mientras que Estudiantes recibirá a Boca.

Síntesis:

Estadio: Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Salomé Di Iorio

Independiente: Rodrigo Rey; Facundo Zabala, Sebastián Valdez, Kevin Lomónaco, Leonardo Godoy; Rodrigo Fernández Cedres, Mateo Pérez Curci, Luciano Cabral; Matías Abaldo, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. DT: Gustavo Quinteros.

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Gastón Benedetti, Leandro González Pirez, Gonzalo Núñez, Eric Meza; Gabriel Neves, Santiago Ascacíbar; Facundo Farías, Cristian Medina, Fabricio Pérez; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Gol en el primer tiempo: 45m. Luciano Cabral (I).

Gol en el segundo tiempo: 1m. Fabricio Pérez (E).

Cambios en el segundo tiempo: inicio: Fabricio Iacovich por Fernando Muslera (E), 14m. Lautaro Millán por Luciano Cabral e Ignacio Malcorra por Mateo Pérez Curci (I), 19m. Edwuin Cetré por Facundo Farías (E), 23m. Alexis Castro por Gabriel Neves y Lucas Cornejo por Eric Meza (E), 26m. Juan Fedorco por Kevin Lomónaco y Walter Mazzantti por Matías Abaldo (I), 34m. Franco Domínguez por Fabricio Pérez (E), 36m. Ignacio Pussetto por Gabriel Ávalos (I).

Incidencias en el segundo tiempo: 4m. Expulsado Santiago Montiel (I)

Fuente: Noticias Argentinas

