En un apasionante final, Lanús le ganó 3-2 a San Lorenzo

Los autores de los goles del “Granate” fueron Rodrigo Castillo, Carlos Izquierdoz y Marcelino Moreno, mientras que Alexis Cuello se despachó con un doblete para el local.

San Lorenzo comenzó mejor el partido, aprovechando varias desatenciones tanto del mediocampo como de la defensa de Lanús. Sin embargo, el “Ciclón” pagó muy cara la falta de eficacia, ya que a los 24 minutos abrió el marcador Castillo, quien recibió un muy buen pase filtrado del lateral Tomás Guidara para luego eludir con mucha categoría al arquero Orlando Gill y definir solo frente al arco.

Solo unos minutos después, cuando el cronómetro marcaba la media hora de juego, el “Granate” estiró la ventaja a través de Izquierdoz, quien se impuso en las alturas y conectó un potente cabezazo tras una muy buena ejecución de tiro de esquina del mediocampista ofensivo Marcelino Moreno.

En el inicio del complemento, San Lorenzo se volvió a meter en partido, ya que el árbitro Pablo Dóvalo cobró penal por una mano de Izquierdoz que el delantero Alexis Cuello transformó en gol con una potente definición.

Pese a los constantes ataques de San Lorenzo, que estuvo muy cerca de llegar a la igualdad, Lanús volvió a estirar la ventaja 28 minutos del segundo tiempo, cuando Moreno definió con mucha categoría tras una buena asistencia del lateral Tomás Guidara.

Sobre el final todo se emparejó muchísimo, ya que a los 85 Cuello volvió a descontar con un potente remate cruzado desde afuera del área y el “Ciclón” estuvo a punto de conseguir la igualdad.

Finalmente, la visita pudo aguantar el resultado como pudo y se terminó llevando unos valiosos tres puntos en el inicio de este Torneo Apertura.

En la próxima fecha San Lorenzo visitará a Gimnasia de Mendoza, mientras que Lanús recibirá a Unión de Santa Fe.

Síntesis:

Estadio: Pedro Bidegain

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Diego Ceballos

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Ignacio Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Bruno Cabrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Goles en el primer tiempo: 24m. Rodrigo Castillo y 30m. Carlos Izquierdoz (L).

Goles en el segundo tiempo: 8m. Alexis Cuello (SL), 28m. Marcelino Moreno (L) y 41m. Alexis Cuello (SL)

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Agustín Ladstatter por Matías Reali (SL), 33m. Fabricio López por Ezequiel Herrera y Diego Herazo por Ezequiel Cerutti (SL), 35m. Gonzalo Pérez por Tomás Guidara (L), 39m. Manuel Insaurralde por Nicolás Tripichio (SL), 40m. Felipe Peña por Agustín Medina, Matías Sepúlveda por Ramiro Carrera y Bruno Cabrera por Eduardo Salvio (L), 42m. Nahuel Barrios por Teo Rodríguez y 45m. Ronaldo Dejesús por Marcelino Moreno (L).

Fuente: Noticias Argentinas

