Gimnasia (Mza) se estrenó con victoria ante Central Córdoba (SdE) en el Torneo Apertura

El único gol del encuentro para los dirigidos por Ariel Broggi lo convirtió Valentino Simoni, a los 5 minutos del primer tiempo.
Con este resultado, el “Lobo mendocino”, recién ascendido a la máxima categoría del fútbol argentino, comenzó con victoria su andadura en el campeonato local y sumó tres puntos importantes. Ahora, deberá recibir a San Lorenzo el martes 27 de enero desde las 20:00 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie. Por su parte, el “Ferroviario” visitará a Atlético Tucumán, el mismo día a partir de las 22:15.
En los primeros instantes de la partida, Valentino Simoni, delantero a préstamo en el elenco mendocino desde Boca, abrió el marcador de cabeza en su debut en Primera División tras conectar un centro desde la derecha de Julián Ceballos, otro jugador cedido desde el xeneize.
El gol tempranero estancó el encuentro y, con poco, Gimnasia logró mantener la ventaja mínima al descanso.
Si bien sufrió algunos sobresaltos en el complemento, el cuadro de Mendoza fue superior durante toda la partida y mereció llevarse los tres puntos ante un Central Córdoba que no encontró nunca los caminos para lastimar el arco de César Rigamonti.
Síntesis:
Estadio: Alfredo Terrera.
Árbitro: Hernán Mastrángelo.
VAR: Fernando Echenique.
Central Córdoba (SdE): Alan Aguerre; Leonardo Marchi, Facundo Mansilla, Juan Pignani, Santiago Moyano; Diego Barrera, Lucas González, Fernando Juárez, Marco Iacobellis; Ezequiel Naya, Lucas Varaldo. DT: Lucas Pusineri.
Gimnasia (M): César Rigamonti; Franco Saavedra, Imanol González, Ezequiel Muñoz, Luciano Paredes; Facundo Lencioni, Fermín Antonini, Nicolás Linares, Julián Ceballos; Valentino Simoni, Santiago Rodríguez. DT: Ariel Broggi.
.
Gol en el primer tiempo: 05m. Valentino Simoni (G).
Cambios en el segundo tiempo: 10m. Nahuel Barboza por Fermín Antonini (G); 17m. Brian Ferreyra por Santiago Rodríguez (G); 17m. Luciano Cingolani por Valentino Simoni (G); 25m. Horacio Tijanovich por Diego Barrera (C); 25m. Fernando Martínez por Santiago Moyano (C); 30m. Matías Vera por Marco Iacobellis (C); 30m. Joaquín Flores por Lucas González (C); 35m. Bautista Gerez por Ezequiel Naya (C); 38m. Matías Recalde por Facundo Lencioni (G); 38m. Juan Franco por Luciano Paredes (G).
Fuente: Noticias Argentinas