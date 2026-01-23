San Lorenzo comienza su participación en el Torneo Apertura ante Lanús

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 19 en el estadio Pedro Bidegain, y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro será Pablo Dóvalo, quien estará secundado desde el VAR por Diego Ceballos.

San Lorenzo llega a este Torneo Apertura sumido en una grave crisis institucional luego de lo que fue la salida de Marcelo Moretti como presidente de la institución, principalmente por es escándalo de la cámara oculta en el que recibía 25 mil dólares de coima.

En este contexto, el presidente interino es Eduardo Constantini, quien fue electo durante una Asamblea Extraordinaria a fines de 2025.

Pese a su delicado momento institucional, los jugadores del “Ciclón” dieron la cara y sorprendieron, ya que consiguieron la clasificación a la Copa Sudamericana e incluso en el primer semestre del año habían estado muy cerca del título en el Torneo Apertura, donde cayeron frente a Platense.

Lanús, por su parte, viene de tener un 2025 inolvidable, en el que se consagró campeón de la Copa Sudamericana luego de vencer en una dramática definición por penales al Atlético Mineiro de Brasil.

El “Granate”, que es dirigido por Mauricio Pellegrino, buscará volver a pisar fuerte en el 2026 en el fútbol argentino, ya que lleva casi 10 años sin títulos en dicho ámbito.

Posibles formaciones:

Estadio: Pedro Bidegain

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Diego Ceballos

Hora: 19. TV: TNT Sports Premium

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Teo Rodríguez, Nicolás Tripichio; Ignacio Perruzzi, Facundo Gulli; Ezequiel Cerutti, Alexis Cuello y Matías Reali. DT: Damián Ayude.

Lanús: Nahuel Losada; Nicolás Morgantini, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús, Sasha Marcich; Agustín Medina, Felipe Peña, Marcelino Moreno, Dylan Aquino; Eduardo Salvio y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Fuente: Noticias Argentinas

Temas LIGA PROFESIONAL