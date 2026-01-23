Noche rojinegra, Central le ganó al puntero y sumó su sexta victoria consecutiva

Central Entrerriano dio otro golpe de autoridad en la Liga Argentina y derrotó al puntero Provincial de Rosario por 87 a 83, en un partidazo disputado en el estadio José María Bértora, que fue muy festejado por el gran marco de público rojinegro.

El comienzo no fue sencillo para los dirigidos por Martín Pascal. Con el aporte de Gobetti, la visita se adelantó en el marcador, mientras que Zenclussen cargó rápidamente con su segunda falta personal. El ingreso de Cristian Pérez cambió la historia: el héroe del clásico ante La Unión volvió a ponerse el equipo al hombro y con 7 puntos consecutivos puso a Central al frente 11 a 7.

El partido se emparejó, pero Pérez estaba encendido. Con 13 puntos y tres triples en el primer cuarto, Central cerró los primeros diez minutos arriba 28 a 20.

En el segundo cuarto, un triple de Siboldi estiró la diferencia, pero Provincial reaccionó y con Gerbaudo se puso a solo un punto (31-30). Tras un tiempo muerto pedido por Pascal, Zenclussen y Siboldi volvieron a castigar desde el perímetro para que Central recupere la ventaja. El duelo se tornó muy intenso, con Acosta igualando el marcador en 41 y un cierre favorable al rojinegro, que se fue al descanso largo arriba 46 a 43 tras un triple de Pérez.

Zenclussen uno de los puntos altos de Central. Foto: Damián Cáceres

El tercer cuarto fue el mejor momento de la visita. Con Boccia, Gerbaudo y Gobetti, Provincial pasó al frente y sacó ocho de ventaja (66-58). Sin embargo, Panozzo apareció en el cierre para achicar la diferencia y el tercer cuarto terminó 68 a 64 para los rosarinos.

En el último cuarto, Central salió decidido. Un doble y un libre de Pérez igualaron el partido, y un triple de Siboldi puso nuevamente arriba al rojinegro (76-74). Desde allí, Central controló el juego, con bombas claves de Zenclussen y Siboldi para sostener la diferencia. En el final, Aquiles Montani aseguró el rebote y desató el festejo rojinegro.

Juan Siboldi metió dos triples fundamentales para la victoria. Foto: Damián Cáceres

Con esta victoria, Central Entrerriano logró su sexta victoria consecutiva y confirmó su gran momento. Ahora, el equipo volverá a jugar el próximo lunes, cuando reciba a Deportivo Norte en el José María Bértora.

Ficha técnica:

CENTRAL ENTRERRIANO 87

Cristian Zenclussen 14, Lautaro Pividori, Aquiles Montani Wortzel 15, Johu Castillo 9, Marcos Panozzo 9 (FI), Cristian Pérez 25, Nicolás Reynoso 3, Juan Siboldi 12, Benjamín Lado, Tomás Caballero, Mario Ghersetti.

Entrenador: Martín Pascal.

PROVINCIAL 83

Gastón Gerbaudo 19, Gonzalo Torres 8, Abraham Barahona 9, Matías Acosta 12, Federico Gobetti 17 (FI), Adrián Boccia 11, Álvaro Chervo 7, Santiago López, Tomás Gómez Platia, Thiago Simón.

Entrenador: José Gatti

Estadio: José María Bértora

Jueces: Fabio Alaníz y Rodrigo Reyes Borras

Progresión: 28 – 20, 46 – 43, 64 – 68, 87 – 83.