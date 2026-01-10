Central Entrerriano volvió a festejar en casa ante Villa Mitre

Lautaro Pividori fue uno de los destacados en Central Crédito: Mauricio Rïos

Central Entrerriano comenzó el año con todas las luces al vencer a Villa Mitre de Bahía Blanca por 77 a 67 en el estadio José María Bértora. El Rojinegro construyó la victoria con un excelente primer cuarto y luego supo regular el desarrollo del juego para sumar su tercera victoria consecutiva.

Desde el inicio, el equipo local marcó el ritmo del partido. Un triple de Aquiles Montani abrió el camino y rápidamente Central comenzó a establecer diferencias importantes. Con buenas apariciones del ecuatoriano Castillo, el Rojinegro llegó a sacar una máxima de 11 puntos (15-4) a falta de cuatro minutos para el cierre del primer cuarto. Villa Mitre intentó reaccionar, pero Castillo fue el norte del ataque local y cerró el parcial con 9 puntos en su cuenta personal. El primer cuarto terminó claramente favorable a Central por 25 a 12.

Foto: Mauricio Rïos

En el segundo cuarto la visita mejoró su producción y el trámite se emparejó. Villa Mitre ganó el parcial por un ajustado 20 a 19, aunque Central logró irse al descanso largo con una ventaja tranquilizadora de 44 a 32.

El tercer cuarto fue intenso y de goleo repartido, sin que ninguno de los dos equipos pudiera sacar diferencias claras. La preocupación para el Rojinegro pasó por las lesiones de Mario Ghersetti y Nicolás Reynoso: el capitán sufrió una molestia en el gemelo, mientras que el jugador Rafaelino habría tenido una lesión en el tabique nasal.

El último cuarto fue el segmento más flojo del partido, con muchas imprecisiones por ambos lados. Aun así, Central supo aguantar la ventaja, manejar los tiempos y cerrar el juego con autoridad para quedarse con una victoria importante por 77 a 67.

Con este triunfo, el equipo de Gualeguaychú suma su tercera victoria consecutiva y ya piensa en el próximo compromiso, que será el domingo cuando reciba a Pergamino Básquet, con la ilusión de seguir por la senda positiva.

En otros partidos, La Unión derrotó al próximo rival de Central, Pergamino Básquet por 93 a 66, en Rosario, Rácing le ganó a Provincial por 82 a 77 en tiempo suplementario, luego de igualar en 69.

En La Pampa, Pico FC le ganó a Quilmes de Mar del Plata por 80 a 74

Los hinchas de Central estrenaron una gran bandera. Foto: Mauricio Ríos

Ficha técnica:

CENTRAL ENTRERRIANO

Nicolás Reynoso 10, Johu Castillo 20, Aquiles Montani 15, Mario Ghersetti 5, Cristian Zenclussen 4(FI), Lautaro Pividori 12, Juan Siboldi 2, Cristian Pérez 3, Marcos Panozzo 6, Benjamín Lado, Tomás Caballero, Simón Fux.

Entrenador: Martín Pascal.

VILLA MITRE

Emilio Giménez 10, Alejo Blanco 2, Federico Harina 14, Franco Pennacchiotti 13, Luciano Tambucci 3 (FI), Ignacio Alem 4, Manuel Iglesias 4, Fabián Sahdi 7, Julián Lorca 10, Joaquín Jasen, Nicolás Guerrero, Lionel Gómez

Entrenador: Sebastián Ginóbili.

Estadio: José María Bértora

Jueces: Martin Pietromonaco y Matías Sotelo.

Progresión: 25 – 12, 44 – 32, 64 – 52, 77 – 67.