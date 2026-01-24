Independiente Rivadavia le ganó 2-1 a Atlético Tucumán, por la primera fecha del Torneo Apertura

Los goles de Independiente Rivadavia de Mendoza los hicieron el Matías Fernández y el defensor Alejo Osella, mientras que Atlético Tucumán había igualado de manera momentánea a través del delantero Leandro Díaz.

Cuando iban solo dos minutos del complemento el árbitro del encuentro Brian Ferreyra decidió interrumpir el encuentro por una fuerte tormenta de granizos y la lluvia que provocó que incluso se cortara la luz en el estadio Juan Bautista Gargantini.

Independiente Rivadavia se había puesto en ventaja a los 9 minutos del primer tiempo a través de Fernández, quien definió con una buena definición cruzada. Por su parte, el equipo tucumano llegó a la igualdad a los 41 minutos, con un penal que pateó fuerte al medio.

Luego de la suspensión por la tormenta en el segundo tiempo, Independiente Rivadavia pudo conseguir el gol de la victoria a los 34 minutos del segundo tiempo, cuando Osella anotó de cabeza en una polémica jugada muy reclamada por el plantel de Atlético Tucumán, quienes aseguraban que la pelota no había entrado del todo en el arco.

La actividad para Independiente Rivadavia en el Torneo Apertura continuará este martes cuando visite a Huracán, mientras que Atlético Tucumán recibirá ese mismo día a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Síntesis:

Estadio: Juan Bautista Gargantini

Árbitro: Brian Ferreyra

VAR: Gastón Monson Brizuela

Independiente Rivadavia de Mendoza: Nicolás Bolcato; Sheyko Studer, Leonard Costa, Iván Villalba, Juan Manuel Elordi, Alejo Osella; José Florentín, Tomás Bottari, Gonzalo Ríos; Matías Fernández y Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Ignacio Galván, Gastón Suso, Gianluca Ferrari, Gabriel Compagnucci; Ezequiel Ham, Kevin Ortiz, Renzo Tesuri; Nicolás Laméndola, Leandro Díaz y Ramiro Ruíz. DT: Hugo Colace.

Goles en el primer tiempo: 9m. Matías Fernández (IR) y 41m. Leandro Díaz (AT)

Gol en el segundo tiempo: 34m. Alejo Osella (IR)

Cambios en el segundo tiempo: 4m. Franco Nicola por Ramiro Ruíz (AT), 24m. Clever Ferreira por Ezequiel Ham (AT), 26m. Fabrizio Sartori por Leonard Costa (IR), 38m. Ezequiel Bonifacio por Gonzalo Ríos y Diego Crego por Matías Fernández (IR), 44m.Carlos Abeldaño por Nicolás Laméndola y Lautaro Godoy por Gabriel Compagnucci (AT) y 45m. Kevin Vázquez por José Florentín y Rodrigo Atencio por Alex Arce (IR)

Incidencias en el segundo tiempo: 2m. Partido suspendido por tormenta

Fuente: Noticias Argentinas

