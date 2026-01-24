 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes LIGA PROFESIONAL

River y una visita de riesgo ante Barracas Central en la primera fecha del Torneo Apertura

River visitará este sábado a Barracas Central, en la que será una visita de riesgo por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

24 Ene, 2026, 01:26 AM

El partido, que está programado para las 17, se disputará en el estadio Claudio Fabián Tapia con Nicolás Ramírez como árbitro y Héctor Paletta en el VAR.

River viene de redondear un muy flojo 2025, en el que las cosas no le salieron para nada bien principalmente en el segundo semestre, donde acumuló una seguidilla de partidos con resultados muy irregulares.

Esto le impidió al equipo dirigido por Marcelo Gallardo clasificar a la Copa Libertadores, torneo que disputaba de manera ininterrumpida desde el 2015, mientras que, además, llegó a ser cuestionada la continuidad del técnico.

De cara a este inicio del Torneo Apertura, River fue uno de los equipos más activos en el mercado de pases, ya que incorporó a los mediocampistas Fausto Vera y Aníbal Moreno, además del lateral izquierdo Matías Viña.

Barracas Central, por su parte, viene de tener un inolvidable 2025, en el que consiguió la clasificación a la Copa Sudamericana por primera vez en su historia, aunque siempre envuelto en los arbitrajes polémicos.

Los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos equipos terminaron en cómodos triunfos para River, que se impuso 5-1 y 2-0 en la Copa de la Liga 2023 y 2024, 3-0 en la Liga Profesional 2024 y 3-0 en el Torneo Apertura 2025.

 

Probables formaciones:

Estadio: Claudio Fabián Tapia

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Héctor Paletta

Hora: 17. TV: ESPN Premium

Barracas Central: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insua; Ignacio Tapia, Dardo Miloc, Iván Tapia; Jhonatan Candia y Facundo Bruera. DT: Ruben Darío Insua.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro River, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Kevin Castaño o Tomás Galván; Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi y Facundo Colidio o Ian Subiabre. DT: Marcelo Gallardo.

 

Fuente: Noticias Argentinas

LIGA PROFESIONAL

