Deportes Regional Amateur

Juventud Unida recibe a Sanjustino en el inicio de las semifinales

El Decano arranca la serie de semifinales del Torneo Regional Amateur este domingo desde las 20 en el estadio de la Vía. El partido será transmitido por Radio Máxima y el canal de YouTube de La Barra Deportiva.

18 Ene, 2026, 02:26 AM
Crédito: Mauricio Ríos

Juventud Unida comienza a transitar el antepenúltimo capítulo en su sueño de ascenso. Este domingo, desde las 20 horas, el equipo de Gualeguaychú recibirá a Sanjustino de Santa Fe en el partido de ida de las semifinales del Torneo Regional Amateur. El encuentro se disputará en el estadio de la Vía y contará con el arbitraje de Lucas Rodríguez, de la liga de Río Tercero.

El conjunto santafesino llega con números sólidos a esta instancia. Sanjustino integró la zona 9 de la Región Litoral Sur, donde logró una destacada campaña con cinco victorias y un empate. Ya en los playoffs, dejó en el camino a Atlético Paraná tras igualar sin goles como visitante y ganar 1 a 0 en su estadio. Luego superó a Atlético María Grande, imponiéndose en ambos partidos por 2 a 1, lo que le permitió arribar invicto a las semifinales bajo la conducción de Marcelo Molina.

Por su parte, el equipo dirigido por Miguel Fullana logró recuperarse en el último compromiso, donde, pese a un primer tiempo flojo, supo cambiar la imagen en el complemento y alcanzar el objetivo deportivo. Posteriormente, el Tribunal de Penas del Consejo Federal resolvió la eliminación de Defensores de Pronunciamiento, lo que confirmó el pase de Juventud Unida a esta instancia decisiva.

Existe un antecedente entre ambos equipos que se remonta a la temporada 2012/2013, año del ascenso del Decano. En aquella oportunidad, igualaron 0 a 0 en nuestra ciudad el 4 de noviembre de 2012, mientras que el 13 de marzo de 2013 Sanjustino se impuso 2 a 1 en su estadio. De aquellos cruces, el único sobreviviente es el capitán Federico López, quien fue parte de aquel plantel y hoy vuelve a decir presente.

Con la serie a definirse en tierras santafesinas, Juventud Unida sabe que deberá salir a buscar un buen resultado como local para llegar con ventaja al partido de vuelta. La ilusión está en marcha y el estadio de la Vía volverá a ser escenario de una noche clave.

En la otra semifinal, Puerto San Martín de la liga de San Lorenzo y Ben Hur de Rafaela se enfrentarán desde las 19 horas, con arbitraje de Maximiliano Manduca, de la liga santafesina.

 

 

Ficha técnica:

Cancha: Juventud Unida

Hora de comienzo: 20:00 hs

Juez: Lucas Rodríguez

Asistentes: Lautaro Macchiavello y Joaquín Paredes

Cuarto árbitro: Agustín Soria Villafañe

 

JUVENTUD UNIDA

César Horst

Matías Labaroni, Jerónimo Ávalos, Damián Zadel, Federico López

Leandro Larrea, Aramis Serafini, Facundo Britos, Sergio Olano

Alan Murialdo, Marcelo Olivera

DT: Miguel Fullana

 

SANJUSTINO

Cristian Reginelli

Alejo Macelari, Lautaro Oggier, Francisco Ypollitti, Agustín Pereyra;

Matías Ayala Vera, Federico Aguilera, Lorenzo González, Maximiliano Trouchet;

Nehemías González y Agustín Jara

DT: Marcelo Molina

