Juventud Unida recibe a Sanjustino en el inicio de las semifinales

Juventud Unida comienza a transitar el antepenúltimo capítulo en su sueño de ascenso. Este domingo, desde las 20 horas, el equipo de Gualeguaychú recibirá a Sanjustino de Santa Fe en el partido de ida de las semifinales del Torneo Regional Amateur. El encuentro se disputará en el estadio de la Vía y contará con el arbitraje de Lucas Rodríguez, de la liga de Río Tercero.

El conjunto santafesino llega con números sólidos a esta instancia. Sanjustino integró la zona 9 de la Región Litoral Sur, donde logró una destacada campaña con cinco victorias y un empate. Ya en los playoffs, dejó en el camino a Atlético Paraná tras igualar sin goles como visitante y ganar 1 a 0 en su estadio. Luego superó a Atlético María Grande, imponiéndose en ambos partidos por 2 a 1, lo que le permitió arribar invicto a las semifinales bajo la conducción de Marcelo Molina.

Por su parte, el equipo dirigido por Miguel Fullana logró recuperarse en el último compromiso, donde, pese a un primer tiempo flojo, supo cambiar la imagen en el complemento y alcanzar el objetivo deportivo. Posteriormente, el Tribunal de Penas del Consejo Federal resolvió la eliminación de Defensores de Pronunciamiento, lo que confirmó el pase de Juventud Unida a esta instancia decisiva.

Existe un antecedente entre ambos equipos que se remonta a la temporada 2012/2013, año del ascenso del Decano. En aquella oportunidad, igualaron 0 a 0 en nuestra ciudad el 4 de noviembre de 2012, mientras que el 13 de marzo de 2013 Sanjustino se impuso 2 a 1 en su estadio. De aquellos cruces, el único sobreviviente es el capitán Federico López, quien fue parte de aquel plantel y hoy vuelve a decir presente.

Con la serie a definirse en tierras santafesinas, Juventud Unida sabe que deberá salir a buscar un buen resultado como local para llegar con ventaja al partido de vuelta. La ilusión está en marcha y el estadio de la Vía volverá a ser escenario de una noche clave.

En la otra semifinal, Puerto San Martín de la liga de San Lorenzo y Ben Hur de Rafaela se enfrentarán desde las 19 horas, con arbitraje de Maximiliano Manduca, de la liga santafesina.

Ficha técnica:

Cancha: Juventud Unida

Hora de comienzo: 20:00 hs

Juez: Lucas Rodríguez

Asistentes: Lautaro Macchiavello y Joaquín Paredes

Cuarto árbitro: Agustín Soria Villafañe

JUVENTUD UNIDA

César Horst

Matías Labaroni, Jerónimo Ávalos, Damián Zadel, Federico López

Leandro Larrea, Aramis Serafini, Facundo Britos, Sergio Olano

Alan Murialdo, Marcelo Olivera

DT: Miguel Fullana

SANJUSTINO

Cristian Reginelli

Alejo Macelari, Lautaro Oggier, Francisco Ypollitti, Agustín Pereyra;

Matías Ayala Vera, Federico Aguilera, Lorenzo González, Maximiliano Trouchet;

Nehemías González y Agustín Jara

DT: Marcelo Molina

Temas Regional Amateur