Agónico triunfo de Vélez ante Instituto en el debut del Torneo Apertura

El agónico gol del triunfo para el “Fortín” lo convirtió Tobías Andrada, a los 46 minutos del segundo tiempo.

Con este resultado, los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto sumaron sus primeros puntos en el campeonato local mientras se preparan para recibir a Talleres, el próximo martes desde las 17:45.

En tanto, la “Gloria” visitará Vicente López para medirse ante Platense, que igualó sin goles ante Unión, el lunes 26 de enero a partir de las 17:00.

Con errores en la salida de Instituto, el elenco de Liniers logró llegar con peligro en dos oportunidades al área del arquero Manuel Roffo, aunque no tuvo la eficacia necesaria para romper el cero.

A los 25 minutos de la etapa inicial, Braia Romero recibió la pelota dentro del área, quedó de cara al arco para sacar un remate, pero prefirió enganchar ante la presión de un defensor y terminó perdiendo el esférico.

Con menos de 10’ para el entretiempo, el árbitro Andrés Merlos sancionó un penal a favor del cuadro cordobés luego de que el balón impactara en el brazo de Lisandro Magallán tras un remate de Jhon Córdoba. No obstante, el VAR, a cargo de José Carreras, invalidó la acción por un fuera de juego previo.

De esta manera, el encuentro se fue al descanso sin modificaciones en el resultado y con Vélez un poco más replegado sobre el cierre que en el inicio de la partida.

Cuando parecía que el encuentro finalizaría en igualdad sin goles, Tobías Andrada apareció en el borde del área para sacar un derechazo tras una gran asistencia de Matías Arias, quien con una sutileza dejó la pelota servida para que el delantero abra el marcador en los instantes finales de la partida.

Síntesis:

Estadio: Juan Domingo Perón.

Árbitro: Andrés Merlos.

VAR: José Carreras.

Instituto: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Fernando Alarcón, Diego Sosa; Franco Moyano, Juan Ignacio Méndez, Alex Luna, Jhon Córdoba; Franco Jara. DT: Daniel Oldrá.

Vélez: Alvaro Montero; Elías Gómez, Aarón Quirós, Lisandro Magallan, Jano Gordon; Claudio Baeza, Manuel Lanzini, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Braian Romero, Tobías Andrada. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Gol en el segundo tiempo: 46m. Tobías Andrada (V).

Cambios en el segundo tiempo: 20m. Manuel Romero por Franco Moyano (I); 30m. Diego Valdés por Matías Pellegrini (V); 30m. Matías Arias por Manuel Lanzini (V); 34m. Luca Rafaelli por Manuel Romero (I); 41m. Michael Santos por Braian Romero (V); 45m. Luca Klimowicz por Jhon Córdoba (I); 47m. Lucas Robertone por Tobías Andrada (V); 47m. Emanuel Mammana por Rodrigo Aliendro (V).

