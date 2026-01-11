 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes ATLETISMO

Joana Navarrete brilló en Concordia y ganó la tradicional Prueba de Reyes

La atleta de nuestra ciudad se impuso en los 10 kilómetros con un tiempo de 36m 38s. En varones, la victoria fue para el santafesino Edgardo Franco.

11 Ene, 2026, 11:27 AM

Joana Navarrete se quedó con la tradicional Prueba de Reyes, disputada este fin de semana en la ciudad de Concordia, al imponerse en la clasificación general femenina de los 10 kilómetros.

La atleta de nuestra ciudad marcó un tiempo oficial de 36:38, mostrando solidez desde el inicio de la competencia. En el segundo lugar finalizó Ximena Simeone, con un registro de 37:34, mientras que el tercer puesto fue para Daniela Penoni, de Chajarí, quien completó el recorrido en 38:14.

En la rama masculina, la prueba fue ganada por el santafesino Edgardo Franco, que cruzó la meta con un tiempo de 30:41. El segundo lugar quedó en manos de Nicolás Espinosa, con 30:53, y el podio lo completó Martín Méndez, con 31:17.

Tras la competencia, Navarrete dialogó con medios de Concordia y expresó su satisfacción por el rendimiento logrado:

“Me sentí cómoda desde el primer kilómetro y disfruté la carrera”.

Además, la atleta agradeció el acompañamiento recibido durante su preparación:

“Estoy agradecida con mi novio, que siempre me banca y me bancó para correr en Córdoba durante nuestras vacaciones, y también con mi entrenador, que siempre está”.

Un nuevo triunfo que ratifica el gran presente deportivo de Johana Navarrete en el atletismo regional.

ATLETISMO

