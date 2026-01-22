 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Deportes LIGA ARGENTINA / BÁSQUET

Central recibe al líder Provincial de Rosario en el Bertora

El rojinegro enfrenta a Provincial de Rosario desde las 21:30 en una nueva fecha de la Liga Argentina. El partido se jugará en el José María Bértora y será transmisión de Radio Máxima con el equipo de La Barra Deportiva.

22 Ene, 2026, 00:28 AM
Cristian Pérez fue la gran figura en el clásico
Cristian Pérez fue la gran figura en el clásico Crédito: Prensa La Unión de Colón

Central Entrerriano vuelve a presentarse ante su gente con un desafío mayúsculo. Esta noche, desde las 21:30, recibirá a Provincial de Rosario, líder de la Zona Sur, en una nueva fecha de la Liga Argentina de Básquetbol. El encuentro se disputará en el estadio José María Bértora y contará con la transmisión de Radio Máxima junto al equipo de La Barra Deportiva.

El equipo dirigido por Martín Pascal llega en alza luego de la enorme victoria conseguida el último viernes en el clásico ante La Unión de Colón, al que derrotó 85 a 80 como visitante. Ese triunfo le permitió al rojinegro escalar al tercer lugar de la tabla, con un récord de 10 victorias y 5 derrotas, quedando a tiro de los puestos de arriba.

Enfrente estará Provincial, el conjunto rosarino que manda en la zona con 14 triunfos y apenas 3 caídas. Los santafesinos atraviesan un gran presente: el viernes superaron ajustadamente a Tomás de Rocamora por 75 a 73 y el domingo se impusieron con claridad ante Deportivo Viedma por 99 a 81, ratificando su condición de candidato.

El duelo de esta noche aparece como una verdadera prueba de fuego para Central, que buscará hacerse fuerte en casa y dar un golpe importante en la pelea por los primeros lugares. Una victoria lo dejaría muy cerca del líder y reforzaría el gran momento anímico del equipo.

De cara al partido, la principal duda de Pascal pasa por la posible presencia de Nicolás Reynoso, quien arrastra una fractura en el tabique nasal y recién está cumpliendo dos semanas desde la lesión. En tanto, el capitán Mario Ghersetti continúa recuperándose de un desgarro y todo indica que apuntará a volver en el compromiso de la próxima semana ante Racing de Avellaneda.

Temas

LIGA ARGENTINA / BÁSQUET

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Deportes

Te puede interesar

Teclas de acceso