Central recibe al líder Provincial de Rosario en el Bertora

Cristian Pérez fue la gran figura en el clásico Crédito: Prensa La Unión de Colón

Central Entrerriano vuelve a presentarse ante su gente con un desafío mayúsculo. Esta noche, desde las 21:30, recibirá a Provincial de Rosario, líder de la Zona Sur, en una nueva fecha de la Liga Argentina de Básquetbol. El encuentro se disputará en el estadio José María Bértora y contará con la transmisión de Radio Máxima junto al equipo de La Barra Deportiva.

El equipo dirigido por Martín Pascal llega en alza luego de la enorme victoria conseguida el último viernes en el clásico ante La Unión de Colón, al que derrotó 85 a 80 como visitante. Ese triunfo le permitió al rojinegro escalar al tercer lugar de la tabla, con un récord de 10 victorias y 5 derrotas, quedando a tiro de los puestos de arriba.

Enfrente estará Provincial, el conjunto rosarino que manda en la zona con 14 triunfos y apenas 3 caídas. Los santafesinos atraviesan un gran presente: el viernes superaron ajustadamente a Tomás de Rocamora por 75 a 73 y el domingo se impusieron con claridad ante Deportivo Viedma por 99 a 81, ratificando su condición de candidato.

El duelo de esta noche aparece como una verdadera prueba de fuego para Central, que buscará hacerse fuerte en casa y dar un golpe importante en la pelea por los primeros lugares. Una victoria lo dejaría muy cerca del líder y reforzaría el gran momento anímico del equipo.

De cara al partido, la principal duda de Pascal pasa por la posible presencia de Nicolás Reynoso, quien arrastra una fractura en el tabique nasal y recién está cumpliendo dos semanas desde la lesión. En tanto, el capitán Mario Ghersetti continúa recuperándose de un desgarro y todo indica que apuntará a volver en el compromiso de la próxima semana ante Racing de Avellaneda.