Central Entrerriano visita a La Unión de Colón en una nueva edición del clásico de la Costa del Uruguay

Después de mucho tiempo, Central Entrerriano y La Unión de Colón volverán a verse las caras en una nueva edición del clásico de la Costa del río Uruguay, un enfrentamiento que despierta gran interés en ambas ciudades y promete un marco imponente. El encuentro se disputará este viernes desde las 21.30 en el estadio Carlos José Delasoie, con localidades agotadas desde el jueves, reflejo de la enorme expectativa generada.

Ambos equipos llegan en alza tras ganar en la última fecha. Central Entrerriano viene de una sólida victoria como local ante Pergamino Básquet por 73 a 53, mientras que La Unión, dirigida por Martín Guastavino, logró un ajustado pero valioso triunfo frente a Villa Mitre por 106 a 104.

El conjunto de Gualeguaychú afrontará el clásico con bajas importantes: no contará con Nicolás Reynoso, lesionado, y es duda la presencia de Mario Ghersetti, lo que obliga al entrenador Martín Pascal a reacomodar piezas. Aun así, Central ha demostrado ser un equipo duro, competitivo y confiable, con una racha de cuatro victorias consecutivas, dos de ellas obtenidas como visitante sobre el cierre del año pasado.

La Unión, por su parte, se apoya en una marcada potencia ofensiva, con nombres destacados como Rodrigo Acuña, Matías Caire y Nicolás Henríques, que serán claves a la hora de intentar imponer condiciones en su casa. El equipo colonense presenta un sólido récord de 10 victorias y 3 derrotas, que lo ubica como escolta de Provincial de Rosario en la tabla de posiciones.

Central Entrerriano, en tanto, acumula 9 triunfos y 5 caídas, números que lo mantienen en una zona expectante de la clasificación y con aspiraciones de seguir escalando. Con antecedentes, rivalidad y buen presente de ambos lados, el clásico promete emociones fuertes y un gran espectáculo del básquet regional.

