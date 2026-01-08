Central Entrerriano vuelve a la competencia ante Villa Mitre

Luego del parate, Central Entrerriano vuelve al ruedo y esta noche recibirá a Villa Mitre de Bahía Blanca en el estadio José María Bértora. El encuentro comenzará a las 22 horas y contará con la transmisión de Radio Máxima junto al equipo de La Barra Deportiva.

Después de casi un mes sin competencia oficial, el Rojo y Negro retorna con buenas sensaciones, ya que cerró el 2025 de la mejor manera al vencer como visitante a Ciclista Juninense por 92 a 87. El equipo dirigido por Martín Pascal afronta esta recta final del torneo con gran confianza y un sólido récord de 7 victorias y 5 derrotas.

Del otro lado estará Villa Mitre, conjunto bahiense que es dirigido por Sebastián “Sepo” Ginóbili, hermano del histórico Manu. Los bahienses vienen de caer como locales ante Provincial por 86 a 70 y se ubican en la duodécima posición de la tabla con un registro de 4 triunfos y 6 caídas.

Además del cuerpo técnico, Villa Mitre cuenta en su plantel con un verdadero histórico del básquet argentino como Fabián Sahdi. El base inició su carrera en El Nacional y pasó por clubes como Unión de Sunchales, Quilmes, Peñarol y Quimsa, además de tener experiencia internacional en Brasil y Colombia.

Central buscará hacerse fuerte en casa y aprovechar esta doble fecha como local para seguir sumando: esta noche frente a Villa Mitre y el domingo ante Pergamino Básquet, en dos compromisos clave para consolidarse en la tabla.

El 2.026 empezó con la victoria de Ciclista Juninense ante Quilmes de Mar del Plata el miércoles por 63 a 62 y continuó anoche con la derrota en Concepción del Uruguay con la derrota de Rocamora ante Pergamino Básquet por 84 a 82 en tiempo suplementario, luego de igualar en 77 el tiempo reglamentario.

Esta noche también estarán jugando, La Unión en Colón ante Pergamino Básquet, Provincial de Rosario ante Rácing de Avellaneda y Pico FC ante Quilmes de Mar del Plata.