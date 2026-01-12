Juventud Unida reaccionó a tiempo, se puso 2 a 0 y el partido terminó suspendido

Lo ganaba Juventud 2 a 0 al momento de la suspensión Crédito: Mauricio Ríos

Juventud Unida supo reaccionar a tiempo y ganaba el partido 2 a 0 al momento de la suspensión, en un encuentro que tuvo un desarrollo cambiante y un desenlace lamentable. Durante el primer tiempo, el partido se jugó al ritmo que propuso la visita: el Depro manejó los tiempos, hizo valer la ventaja de dos goles obtenida en la ida y logró poner nervioso a un Decano que no encontraba los caminos para inquietar al arquero Ramiro Baró.

En el complemento, todo cambió. Con el ingreso de Maximiliano Solari, el equipo dirigido por Miguel Fullana mejoró notablemente en la distribución del juego, ganó claridad en la mitad de la cancha y comenzó a arrinconar a la visita. Lejos de desesperarse, Juventud fue paciente y empezó a elegir mejor los momentos para atacar.

La ilusión comenzó a tomar forma a los 23 minutos, cuando un centro al área encontró a Damián Zadel bajando la pelota al segundo palo y Federico López, arremetiendo con decisión, venció la estirada de Baró para marcar el 1 a 0. El gol fue una inyección anímica clave: el Decano se volvió protagonista y fue con todo en busca del empate global.

Ese premio llegó a los 35 minutos. Tras una infracción fuera del área sancionada a favor de Juventud Unida, nuevamente el capitán Federico López se hizo cargo del remate. Con la ayuda de la barrera, el disparo superó al arquero visitante y decretó el 2 a 0, resultado que igualaba la serie y llevaba la definición a los penales.

Sin embargo, a los 38 minutos todo se desmoronó. Una durísima falta de Maximiliano Villagrán sobre Acevedo terminó con tarjeta roja para el jugador visitante. A partir de allí, los futbolistas del Depro perdieron el control y se abalanzaron sobre el árbitro, quien recibió algunos golpes en su cuerpo. Ante esta situación, el juez decidió suspender el partido.

Fue un triste final para un encuentro que prometía mucho y que Juventud Unida había logrado encaminar con fútbol, carácter y esperanza. Ahora, la definición quedará en manos del tribunal de penas del consejo federal que deberá tomar la resolución del partido.

Síntesis:

Cancha: Juventud Unida

Juez: Maximiliano Durán

Asistentes: Ramiro Nadalin y Guido Vázquez

Cuarto árbitro: Ricardo Gómez

JUVENTUD UNIDA

César Horst

Matías Labaroni, Jerónimo Ávalos, Damián Zadel, Federico López

Leandro Larrea, Santiago Benítez, Facundo Britos, Sergio Olano

Alan Murialdo, Marcelo Olivera

DT: Miguel Fullana

DEPRO

Ramiro Baró;

Yair Gurnel, Damián Sánchez, Nicolás Gómez, Maximiliano Villagrán;

Diego Allende, Emmanuel Piñón, Lautaro Altamirano, Damián Baltore;

Nicolás Germanier y Julián Viollaz.

DT: Hernán Orcellet

Goles: St: 23’ y 35’ Federico López (JU)

Cambios: St: Inicio: Maximiliano Solari por Benítez (JU), 14’ Nicolás Trejo por Labaroni (JU), 14’ Joaquín Acevedo por Larrea (JU), 25’ Juan Carlos Ardetti por Allende (DP), 28’ Laureano Doello por Olano (JU)

Amonestados: Juventud Unida: Jerónimo Ávalos, Matías Labaroni, Nicolás Trejo, Federico López.

Defensores Pronunciamiento: Maximiliano Villagrán, Damián Baltoré, Diego Allende, Julián Viollaz, Damián Sánchez, Lautaro Altamirano.

Expulsados: St: 38’ Maximiliano Villagrán (DP)

Incidencias: St: 39’ Partido suspendido por agresiones al árbitro del partido Maximiliano Durán por jugadores del Depro.

Temas Regional Amateur