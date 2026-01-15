 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes Regional Amateur

Comienza la venta de entradas anticipadas para Juventud Unida vs Sanjustino

Desde este jueves se podrán adquirir los tickets para la semifinal de ida del Torneo Regional Amateur. La venta será en la sede del club, Alsina 60, con valores diferenciados para los socios y no socios.

15 Ene, 2026, 16:39 PM
Crédito: Mauricio Ríos

Juventud Unida informó que este jueves, desde las 18 horas, comenzará la venta de entradas anticipadas para el partido semifinal de ida del Torneo Regional Amateur frente a Sanjustino.

Las entradas se venderán en la sede del club, Alsina 60, en los siguientes días y horarios:

Jueves y viernes: de 18 a 21 horas

Sábado: de 9 a 13 horas

 

Los precios establecidos son los siguientes:

 

Tribuna de cemento

Entrada general:

Socios: $8.000

No socios: $15.000

Jubilados:

Socios: $5.000

No socios: $6.000

Niños de 7 a 12 años:

Socios: $2.000

No socios: $6.000

Deportistas del club: $2.000

Precios entrada tribuna cemento
Tribuna de madera

Entrada general:

Socios: $5.000

No socios: $10.000

Jubilados:

Socios: $5.000

No socios: $6.000

Niños de 7 a 12 años:

Socios: $2.000

No socios: $6.000

Deportistas del club: $2.000

Los niños menores de 7 años no abonan entrada.

Precio entradas tribuna madera
El encuentro entre el Decano y San Justino se disputará el domingo a las 20 horas, y contará con el arbitraje de Lucas Rodríguez, de la Liga de Río Tercero.

Regional Amateur

