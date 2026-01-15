Comienza la venta de entradas anticipadas para Juventud Unida vs Sanjustino

Juventud Unida informó que este jueves, desde las 18 horas, comenzará la venta de entradas anticipadas para el partido semifinal de ida del Torneo Regional Amateur frente a Sanjustino.
Las entradas se venderán en la sede del club, Alsina 60, en los siguientes días y horarios:
Jueves y viernes: de 18 a 21 horas
Sábado: de 9 a 13 horas
Los precios establecidos son los siguientes:
Tribuna de cemento
Entrada general:
Socios: $8.000
No socios: $15.000
Jubilados:
Socios: $5.000
No socios: $6.000
Niños de 7 a 12 años:
Socios: $2.000
No socios: $6.000
Deportistas del club: $2.000
Tribuna de madera
Entrada general:
Socios: $5.000
No socios: $10.000
Jubilados:
Socios: $5.000
No socios: $6.000
Niños de 7 a 12 años:
Socios: $2.000
No socios: $6.000
Deportistas del club: $2.000
Los niños menores de 7 años no abonan entrada.
El encuentro entre el Decano y San Justino se disputará el domingo a las 20 horas, y contará con el arbitraje de Lucas Rodríguez, de la Liga de Río Tercero.