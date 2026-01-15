Comienza la venta de entradas anticipadas para Juventud Unida vs Sanjustino

Juventud Unida informó que este jueves, desde las 18 horas, comenzará la venta de entradas anticipadas para el partido semifinal de ida del Torneo Regional Amateur frente a Sanjustino.

Las entradas se venderán en la sede del club, Alsina 60, en los siguientes días y horarios:

Jueves y viernes: de 18 a 21 horas

Sábado: de 9 a 13 horas

Los precios establecidos son los siguientes:

Tribuna de cemento

Entrada general:

Socios: $8.000

No socios: $15.000

Jubilados:

Socios: $5.000

No socios: $6.000

Niños de 7 a 12 años:

Socios: $2.000

No socios: $6.000

Deportistas del club: $2.000

Precios entrada tribuna cemento

Tribuna de madera

Entrada general:

Socios: $5.000

No socios: $10.000

Jubilados:

Socios: $5.000

No socios: $6.000

Niños de 7 a 12 años:

Socios: $2.000

No socios: $6.000

Deportistas del club: $2.000

Los niños menores de 7 años no abonan entrada.

Precio entradas tribuna madera

El encuentro entre el Decano y San Justino se disputará el domingo a las 20 horas, y contará con el arbitraje de Lucas Rodríguez, de la Liga de Río Tercero.

