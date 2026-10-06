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Deportes TIRO DEPORTIVO

Destacada actuación de Entre Ríos en el PRODETIRO 2026

La delegación entrerriana consiguió el tercer puesto por equipos en el Campus y Encuentro Deportivo PRODETIRO 2026, disputado en Buenos Aires. Además, cuatro jóvenes tiradores de la provincia se destacaron en las pruebas individuales.

6 Oct, 2026, 20:29 PM
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Del 1 al 3 de octubre se desarrolló en el Tiro Federal Argentino de Buenos Aires el Campus y Encuentro Deportivo PRODETIRO 2026, una propuesta destinada al desarrollo y crecimiento del tiro deportivo juvenil, organizada por AICACYP y la Federación Argentina de Tiro, con el apoyo del ENARD y la Secretaría de Deporte de la Nación.

El encuentro reunió a jóvenes tiradores de diferentes provincias del país, quienes participaron de jornadas de capacitación, entrenamiento y competencia, compartiendo experiencias en un ámbito pensado para fortalecer tanto los aspectos deportivos como formativos.

En la instancia competitiva final, la delegación de Entre Ríos, representada por la Federación Entrerriana de Tiro, tuvo una destacada actuación y alcanzó el tercer puesto por equipos, resultado que se determinó a partir de la sumatoria de puntos obtenidos por sus integrantes.

Como reconocimiento por el logro conseguido, el equipo entrerriano recibió como premio un conjunto completo de indumentaria de tiro marca Sauer, compuesto por saco y pantalón.

En las competencias individuales también hubo importantes actuaciones de los representantes de la provincia:

Juan Martín (Gualeguaychú): 3° puesto en pistola neumática Sub 15.

Valentina Lescano (Rosario del Tala): 5° puesto en carabina neumática Sub 15.

Mailen Meoníz (Gualeguay): 2° puesto en pistola neumática Sub 13.

Bruno Crettaz (San José): 3° puesto en carabina neumática Sub 13.

El podio general por provincias fue encabezado por Buenos Aires, que se quedó con el primer lugar y recibió como premio un blanco electrónico SIUS. El segundo puesto correspondió a Santa Fe, que obtuvo como reconocimiento una pistola neumática.

Más allá de los resultados y los podios obtenidos, el PRODETIRO 2026 dejó un balance sumamente positivo para la delegación entrerriana, tanto por el rendimiento alcanzado como por la posibilidad de sumar experiencia, capacitación e intercambio con jóvenes deportistas de todo el país.

 

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