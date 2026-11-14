Central sufrió, pero volvió al triunfo ante Rocamora

Central Entrerriano volvió a festejar en el José María Bértora. En un partido parejo, de bajo goleo y con un cierre cargado de suspenso, el conjunto rojinegro derrotó a Tomás de Rocamora por 75 a 73 y recuperó la sonrisa luego de la caída ante Provincial de Rosario.

Juan Siboldi y Johu Castillo, ambos con 17 puntos, fueron los goleadores del equipo de Martín Pascal, que tuvo que trabajar hasta los últimos segundos para quedarse con una victoria muy importante.

El encuentro comenzó con Central tomando la iniciativa, apoyado en el buen trabajo de Johu Castillo y Fausto Moussa. Sin embargo, Rocamora encontró respuestas en Franco Maeso y Juan Cruz Scacchi para mantenerse en partido. El primer cuarto terminó con ventaja rojinegra por 16 a 12.

En el segundo parcial, Central consiguió despegarse rápidamente con los dobles de Justo Catalín y Fausto Moussa. La diferencia obligó al entrenador visitante, Sebastián Amato, a solicitar un tiempo muerto. A la salida, Juan Siboldi castigó desde los 6,75 metros para estirar la ventaja a 23-12.

El rojinegro atravesaba su mejor momento, con intensidad defensiva y buena efectividad ofensiva, y llegó a sacar 14 puntos de diferencia (28-14). Pero bajó la intensidad y Rocamora aprovechó para descontar. Un doble de Juan Cruz Krapp dejó el marcador 37 a 27 al término de la primera mitad.

En el tercer cuarto, Central volvió a encontrar en Castillo una vía de gol y recuperó los 14 puntos de ventaja (41-27). La visita reaccionó nuevamente y se acercó a siete unidades con un doble de Jeremías Diotto (43-36).

Cuando el rojinegro atravesaba dificultades para convertir, apareció otra vez Juan Siboldi con un triple para establecer el 49-37 a dos minutos del cierre del parcial. Sin embargo, Rocamora volvió a descontar y, con otro doble de Krapp, dejó el resultado 52 a 41 de cara a los últimos diez minutos.

El último cuarto tuvo un desarrollo inesperado. En apenas un minuto y cuarenta segundos, Rocamora metió un parcial de 11-0 y consiguió igualar el partido en 52, encendiendo las alarmas en el banco local y obligando a Martín Pascal a pedir tiempo muerto.

A partir de allí comenzó otro partido. Castillo respondió con un doble y falta para devolverle la ventaja a Central, pero el conjunto de Concepción del Uruguay no se entregó y mantuvo la incertidumbre hasta el final.

Sufrida victoria de Central. Foto: Damián Cáceres

Un triple de Franco Maeso dejó a la visita a cuatro puntos (73-69), mientras que la quinta falta personal de Juan Siboldi le dio a Rocamora una nueva oportunidad. Lucas Latorre tuvo la posibilidad de poner a su equipo a dos puntos con diez segundos por jugar, pero falló uno de sus tiros libres.

Finalmente, Justo Catalín se encargó de sentenciar la historia desde la línea de libres. El triple de Juan Cruz Scacchi sobre la última acción solamente sirvió para decorar el resultado.

Fue victoria de Central Entrerriano por 75 a 73, en un cierre sufrido, pero con el valor de volver a ganar ante su gente.

Ahora, el equipo de Martín Pascal tendrá por delante un desafío exigente: tres partidos consecutivos en condición de visitante, buscando sumar algún resultado positivo en esta nueva gira.

Ficha técnica:

CENTRAL ENTRERRIANO 75

Cristian Pérez 7, Manuel Gómez 5, Fausto Moussa 12, Damián Pineda 6 x, Johu Castillo 17 (FI), Juan Siboldi 17 x, Justo Catalín 8, Ignacio Ortega 3, Benjamín Lado, Tomás Caballero, Augusto Portela, Valentino Berna

Entrenador: Martín Pascal

ROCAMORA 73

Tomás Losada 5 x, Franco Maeso 15, Lucas Latorre 2, Valentino Occhi 9, Juan Cruz Krapp 20 (FI), Juan Cruz Scacchi 14, Nicolás Santini, Bautista Mangioni, Pascual Santini, Tomás Kaemena, Jeremías Diotto 8, Agustín Sarjanovich

Entrenador: Sebastián Amato

X- Salieron por cinco faltas

Jueces: José Domínguez y Florencia Benzer

Progresión: 16 – 12, 37 – 27, 52 – 41, 75 - 73

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