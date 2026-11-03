Si el tiempo lo permite, comienza la séptima fecha del Clausura

Si las condiciones climáticas lo permiten, este miércoles comenzará a disputarse la séptima fecha del Torneo Clausura Claudio “Lalo” Romani que organiza la Liga Departamental de Fútbol.

En el estadio de La Vía, Juventud Unida recibirá a Independiente, en un encuentro correspondiente a la Primera División que tendrá su inicio a las 21:15. Previamente a las 19:00 hs se jugará en sub 23.

El Decano, dirigido por Daniel Waldner, llega a este compromiso como uno de los punteros de la Zona A, con 12 unidades, compartiendo la cima con Defensores del Oeste. El conjunto albiceleste buscará sumar de a tres para mantenerse en lo más alto de las posiciones y continuar siendo protagonista del certamen.

Enfrente estará un Independiente que atraviesa un presente muy complicado. Después de haber realizado una buena campaña en el Torneo Apertura, el Rojo no pudo repetir aquel rendimiento y marcha en la última posición, con apenas un punto, producto de cinco derrotas y un empate.

Esta floja campaña derivó en la salida de Diego Collazo como entrenador. Su lugar será ocupado por Fernando Piaggio, quien hasta ahora estaba al frente de la categoría Sub 23 y tendrá la responsabilidad de conducir al equipo hasta la finalización del campeonato.

También juega el ascenso

La actividad del miércoles se completará con un encuentro correspondiente al Torneo Alfredo “Piyo” Fernández de la Primera División B.

En Villa Paranacito, Isleños Independientes recibirá a Sportivo Larroque, en un partido que comenzará a las 21:00 y que también estará sujeto a las condiciones climáticas.

El resto de la séptima fecha del Clausura se disputará entre viernes y domingo, de acuerdo con la programación establecida por la Liga Departamental.

Torneo Clausura Claudio “Lalo” Romaní.

MIÉRCOLES 04 DE NOVIEMBRE.

CANCHA JUVENTUD UNIDA.

19:00hs SUB23 Juventud Unida vs Independiente.

21:15hs 1RA Juventud Unida vs Independiente.

Viernes 06 DE NOVIEMBRE.

ESTADIO MUNICIPAL.

19:15hs SUB23 Camioneros vs Central Larroque.

21:30hs 1RA Camioneros vs Central Larroque.

DOMINGO 08 DE NOVIEMBRE.

CANCHA DEFENSORES DEL OESTE.

14:00hs SUB23 Defensores del Oeste vs Juventud Urdinarrain.

16:15hs 1RA Defensores del Oeste vs Juventud Urdinarrain.

CANCHA SARMIENTO.

14:00hs SUB23 Sarmiento vs Unión del Suburbio.

16:15hs 1RA Sarmiento vs Unión del Suburbio.

CANCHA DEPORTIVO URDINARRAIN.

14:00hs SUB23 Deportivo Urdinarrain vs Pueblo Nuevo.

16:15hs 1RA Deportivo Urdinarrain vs Pueblo Nuevo.

CANCHA CENTRAL ENTRERRIANO.

17:00hs SUB23 Central Entrerriano vs La Vencedora.

19:15hs 1RA Central Entrerriano vs La Vencedora.

Torneo Clausura “Alfredo ‘Piyo’ Fernández”

MIÉRCOLES 04 DE NOVIEMBRE.

CANCHA ISLEÑOS INDEPENDIENTES.

19:00hs SUB23 Isleños Independientes vs Sportivo Larroque.

21:00hs 1RA Isleños Independientes vs Sportivo Larroque.

SÁBADO 07 DE NOVIEMBRE.

CANCHA CENTRAL ENTRERRIANO.

19:00hs SUB23 Juvenil del Norte vs Black River.

21:15hs 1RA Juvenil del Norte vs Black River.

DOMINGO 08 DE NOVIEMBRE.

CANCHA SUD AMERICA.

14:00hs SUB23 Sud América vs Defensores del Sur.

16:15hs 1RA Sud América vs Defensores del Sur.

CANCHA CERRO PORTEÑO.

14:00hs SUB23 Cerro Porteño vs Sporting.

16:15hs 1RA Cerro Porteño vs Sporting.

Info: Liga Departamental de fútbol de Gualeguaychú

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