Central quiere seguir de racha: recibe a Regatas de San Nicolás en el Bértora

Central Entrerriano vuelve a presentarse ante su gente. Este domingo, desde las 20:30, recibirá a Regatas de San Nicolás en el estadio José María Bértora, por una nueva fecha de la Liga Argentina de Básquetbol. El encuentro será dirigido por Ariel Rosas y Martín Pietromónaco y contará con la transmisión de Radio Máxima, con el equipo de La Barra Deportiva.

Después de la gran victoria conseguida en el clásico regional frente a La Unión de Colón por 103 a 80, el conjunto rojinegro tendrá una prueba de fuego ante un viejo conocido: Regatas de San Nicolás, una institución histórica que está de regreso en la segunda categoría del básquetbol argentino después de 18 años y que pretende ser protagonista.

El equipo nicoleño viene de conseguir una importante victoria ante Tomás de Rocamora por 92 a 75, mostrando una muy buena versión defensiva y una gran efectividad en ataque. Los dirigidos por Pablo Dastugue atraviesan un buen comienzo de competencia, con un récord de tres triunfos y apenas una derrota, sufrida como local frente a Deportivo Norte de Armstrong por 72 a 54.

En la victoria ante los uruguayenses se destacó Nicolás Ferreyra, el experimentado base de 41 años, uno de los grandes símbolos de la institución, que volvió a demostrar su vigencia y su importancia dentro del equipo.

Por el lado de Central, el triunfo en el clásico dejó muy buenas sensaciones. Luego de un comienzo dubitativo, el equipo de Martín Pascal logró acomodarse, encontró respuestas colectivas y terminó construyendo una victoria contundente. La producción ofensiva fue uno de los puntos altos, con seis jugadores anotando por encima de los diez puntos, una muestra clara de la variedad de recursos que tiene el rojinegro.

Ahora, el desafío será sostener ese nivel ante un rival que llega entonado, con experiencia y aspiraciones importantes. Central buscará hacerse fuerte nuevamente en el Bértora, aprovechar el respaldo de su gente y sumar una nueva victoria en una Liga Argentina que empieza a mostrar la exigencia de cada jornada.

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