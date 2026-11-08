Juventud Unida se trajo un empate de Paraná y definirá la semifinal en casa

La serie quedó abierta y se definirá el próximo domingo en Gualeguaychú, donde el equipo de Daniel Waldner buscará hacerse fuerte ante su gente.

Juventud Unida dio el primer paso en las semifinales del Torneo Regional Amateur y se trajo un empate sin goles de su visita a Atlético Paraná. En un encuentro intenso, muy luchado y con escasas emociones frente a los arcos, el Decano consiguió el resultado que fue a buscar y dejó la definición de la serie para el próximo domingo en Gualeguaychú.

Atlético Paraná intentaba tomar la iniciativa, con Juan Bircher, el número 10 del Gato, como principal conductor. Sin embargo, el volante no encontraba los socios necesarios para generar juego y abastecer a los hombres de ataque, mientras que Juventud se mantenía ordenado y atento para no dejar espacios.

El conjunto de Daniel Waldner comenzó teniendo la pelota y tratando de progresar en el terreno, pero con el correr de los minutos se fue apagando y perdió protagonismo. Sergio Olano intentaba darle claridad al equipo, aunque terminó siendo reemplazado en el complemento.

Foto: Gustavo Broggi

El 0 a 0 terminó reflejando lo sucedido durante los 90 minutos y dejó todo por resolver. Juventud Unida cumplió con su objetivo de no perder en Paraná y ahora tendrá la oportunidad de definir la clasificación en el estadio de La Vía, el próximo domingo, con su gente y la ilusión de alcanzar una nueva final del Regional Amateur.

En la otra semifinal, Colón de San Justo dio el golpe: derrotó en San Justo a Ben Hur, por 2 a 0, con dos conquistas de Guido Rancez, y quedó muy bien posicionado de cara a la revancha que se disputará el próximo fin de semana en Rafaela.

Síntesis:

Cancha: Pedro Mutio

Juez: Santiago Mereles

Asistentes: Claudio Chapela y Daniel Pereyra

Cuarto árbitro: Felipe Monserrat

ATLÉTICO PARANÁ

Abraham Reartes

Josué Correa, Agustín Albano, Raúl Albornoz, Nahuel Franco

Santino Sottocorno, Facundo Cima, Juan Bircher, Leandro Ilari

Maximiliano Ibañez, Francisco Giaccio

DT: Nicolás Suárez

JUVENTUD UNIDA

Francisco Peralta

Matías Labaroni, Dante Verón, Patricio Pizarro, Federico López

Luciano Maidana, Aramis Serafini, Joaquín Acevedo, Sergio Olano

Agustín Benedetti, Damián de Hoyos

DT: Daniel Waldner

Goles: No hubo

Cambios: St: 13’ Facundo Maldonado por Maidana (JU), 13’ Mauricio Camargo por Olano (JU), 16’ Mateo Hernández por Cima (AP), 22´Marcos Rodríguez por Sottocorno (AP), 22’ Jorge Rossi por Benedetti (JU), 33’ Jorge Aruga por Ilari (AP), 33’ Juan Mitre por Giaccio (AP), 39´Leandro González por Acevedo (JU), 39’ Santiago Benítez por Serafini (JU)

Suplentes: Atlético Paraná: Giuliano Bourdet, Francesco Valente y Lukas Ciarroca.

Juventud Unida: Franco Lopresti y Agustín Solís.

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