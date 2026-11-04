El Juve le ganó al rojo y quedó como único puntero de la zona A

Juventud Unida hizo valer su localía, derrotó 2 a 0 a Independiente y consiguió tres puntos fundamentales para quedar como único puntero de la Zona A del Torneo Clausura Claudio «Lalo» Romani. Agustín Solís, con un doblete, fue el encargado de marcar la diferencia en una noche en la que al Decano le costó encontrar los caminos, pero terminó resolviendo el partido con autoridad.

El encuentro comenzó trabado y deslucido. Juventud intentaba hacerse dueño de la pelota y manejar las acciones, aunque le faltaba profundidad para inquietar el arco defendido por Agustín Maio.

Recién a los 23 minutos llegó la primera situación clara de peligro. Tras un tiro libre favorable a Independiente, Juventud salió rápidamente de contraataque. Francisco Pereyra envió un centro que Lopresti logró controlar y, enseguida, el arquero habilitó a Leandro González. El lateral avanzó y mandó la pelota al área, donde Ignacio Arnaudin no pudo conectar y, por detrás, apareció Benicio Pighetti, cuyo remate se fue por encima del travesaño.

Cuando parecía que el primer tiempo se iba sin emociones, a los 40 minutos llegó la apertura del marcador. Brian De Freitas ejecutó un tiro de esquina desde la derecha y Agustín Solís apareció completamente libre de marcas para conectar y vencer a Maio, aprovechando la quietud de la defensa visitante.

El gol le dio tranquilidad al Albiceleste, que estuvo cerca de ampliar la diferencia antes del descanso. Solís desbordó por derecha, ganó en velocidad y envió un centro para la llegada de Benicio Pighetti, pero el juvenil llegó exigido y su remate se fue por arriba del travesaño.

En el complemento se acentuó el dominio de Juventud Unida y a los 17 minutos llegó el segundo golpe. De Freitas lanzó un pelotazo largo desde la izquierda y nuevamente Agustín Solís se impuso en el juego aéreo para conectar de cabeza, marcar su segundo gol de la noche y establecer el 2 a 0.

Con la ventaja, el Decano manejó los tiempos del partido, reguló energías y encontró espacios para lastimar de contraataque. Tuvo algunas oportunidades para ampliar la diferencia, aunque no estuvo preciso en la definición y en otras ocasiones sus delanteros quedaron en posición adelantada.

Finalmente, fue victoria de Juventud Unida por 2 a 0, un resultado que le permite trepar momentáneamente a lo más alto de la Zona A en soledad. Ahora, el equipo de Daniel Waldner deberá esperar lo que suceda el domingo entre Defensores del Oeste y Juventud Urdinarrain para conocer cómo continuará la pelea por la punta.

Por el torneo clausura Alfredo “Piyo” Fernández de la divisional B, Isleños Independiente y Sportivo Larroque igualaron 3 a 3, Tomás Popelka x 2 y Dylan Sánchez los goles del conjunto de Villa Paranacito, Mario Dalmon x 2 y Román Cafferata los de Sportivo.

Síntesis:

Cancha: Juventud Unida

Juez: Diego Irigoyen

Asistentes: Roberto Corbalan y William Cepeda

JUVENTUD UNIDA

Franco Lopresti

Leandro González, Bruno García, Benjamín Caballero, Brian De Freitas

Benicio Pighetti, Daniel Acosta, Santiago Benítez, Alexis Reynoso

Agustín Solís, Ignacio Arnaudin

DT: Daniel Waldner

INDEPENDIENTE

Agustín Maio

Martín León, Franco Calveyra, Marcos Benedetti, Juan Lenciza

Marco Guilletti, Valentín Calveyra, Francisco Pereyra, Lautaro Moralez

Joaquín Sotelo, Santiago Cabral

DT: Fernando Piaggio

Goles: Pt: 40’ Agustín Solís (JU); St: 17’ Agustín Solís (JU)

Cambios: St: Inicio: Simón Valenzuela por Reynoso (JU), 10’ Valentín Cepeda por Guilletti (I), 14’ Santiago Álvarez por Arnaudin (JU), 19’ Cain Comparada por V. Caleveyra (I), 19’ Diego Spandre por Sotelo (I), 33’ Santiago Aguilar por Cabral (I), 33’ Martiniano Giménez por Moralez (I), 38’ Leonel Jara por Caballero (JU) , 38’ Luciano Brotzman por De Freitas (JU), 38’ Mateo Taparí por Pighetti (JU)

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