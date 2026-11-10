 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Deportes FÚTBOL DEPARTAMENTAL

El torneo clausura entra en su recta final: hay mucho en juego arriba y abajo

Deportivo Urdinarrain se convirtió en el primer clasificado a las semifinales del torneo Claudio “Lalo” Romani. En la Zona A, Juventud Unida, Juventud de Urdinarrain y Defensores del Oeste pelean por los lugares de clasificación.

10 Nov, 2026, 00:32 AM
Agregar MO en
Crédito: Ig: Gol_Entra
Agregar MO en

El torneo Clausura Claudio “Lalo” Romani entra en su etapa de definiciones. Luego de disputarse la séptima fecha, comienzan a perfilarse los equipos que buscarán un lugar en las semifinales, aunque la pelea por mantener la categoría también adquiere un protagonismo especial cuando restan solamente tres jornadas para el cierre de la fase regular.

En la Zona B ya hay un equipo que hizo los deberes. Deportivo Urdinarrain, con su victoria por 1 a 0 frente a Pueblo Nuevo, se convirtió en el primer clasificado a las semifinales. El conjunto dirigido por Norberto “Beto” Acosta llegó a los 19 puntos y le sacó diez unidades de ventaja a La Vencedora, que ocupa el tercer lugar, una diferencia que le permite asegurar anticipadamente su presencia entre los cuatro mejores.

El otro equipo que está muy cerca de conseguir el pasaje es Central Larroque, que suma 15 puntos y podría sellar su clasificación en la próxima fecha.

En la Zona A, en cambio, la disputa está mucho más pareja. Juventud Unida lidera con 15 puntos, seguido muy de cerca por Juventud de Urdinarrain, con 14, mientras que Defensores del Oeste suma 12 unidades. Tres equipos separados por apenas tres puntos y con mucho por resolver en las últimas fechas.

Pero la pelea no solamente está arriba. La situación de Defensores del Oeste tiene un condimento especial, ya que el Tractor Celeste disputa dos frentes: busca meterse en las semifinales y, al mismo tiempo, necesita sumar para alejarse de la zona comprometida con el descenso. Tras su derrota frente al Liebrero, quedó a cinco puntos de Sarmiento, cuando todavía hay nueve unidades en disputa.

En esa lucha por mantener la categoría, Unión del Suburbio consiguió una victoria fundamental frente a Sarmiento, como visitante, por 3 a 1. Un triunfo que vale mucho más que tres puntos, como suele decirse, porque fue un verdadero partido de seis unidades y le permitió tomar aire en la tabla.

Con tres fechas por delante, el Clausura Claudio “Lalo” Romani promete un cierre apasionante. Hay lugares en semifinales por definir, equipos que buscan asegurar su permanencia y otros que necesitan sumar para no complicar su futuro. La recta final está en marcha y cada partido tendrá valor de final.

 

Lo que dejó la séptima fecha

Torneo Claudio Lalo Romani primera división

Séptima fecha:

Zona A

Juventud Unida 2 vs Independiente 0

Defensores del Oeste 1 vs Juventud Urdinarrain 2

Sarmiento 1 vs Unión del Suburbio 3

 

Zona B

Camioneros 0 vs Central Larroque 5

Deportivo Urdinarrain 1 vs Pueblo Nuevo 0

Central Entrerriano 2 vs La Vencedora 2

 

Posiciones

Zona A

Juventud Unida 15

Juventud Urdinarrain 14

Defensores del Oeste 12

Unión del Suburbio 8

Sarmiento 6

Independiente 1

 

Zona B

Deportivo Urdinarrain 19

Central Larroque 15

La Vencedora 9

Central Entrerriano 8

Pueblo Nuevo 7

Camioneros 0

 

Descenso

Unión de Suburbio 36

Central Entrerriano 36

Independiente 35

La Vencedora 34

Sarmiento 31

Defensores del Oeste 25

Camioneros 5

Temas

FÚTBOL DEPARTAMENTAL

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Deportes

Te puede interesar

Teclas de acceso