El torneo clausura entra en su recta final: hay mucho en juego arriba y abajo

El torneo Clausura Claudio “Lalo” Romani entra en su etapa de definiciones. Luego de disputarse la séptima fecha, comienzan a perfilarse los equipos que buscarán un lugar en las semifinales, aunque la pelea por mantener la categoría también adquiere un protagonismo especial cuando restan solamente tres jornadas para el cierre de la fase regular.

En la Zona B ya hay un equipo que hizo los deberes. Deportivo Urdinarrain, con su victoria por 1 a 0 frente a Pueblo Nuevo, se convirtió en el primer clasificado a las semifinales. El conjunto dirigido por Norberto “Beto” Acosta llegó a los 19 puntos y le sacó diez unidades de ventaja a La Vencedora, que ocupa el tercer lugar, una diferencia que le permite asegurar anticipadamente su presencia entre los cuatro mejores.

El otro equipo que está muy cerca de conseguir el pasaje es Central Larroque, que suma 15 puntos y podría sellar su clasificación en la próxima fecha.

En la Zona A, en cambio, la disputa está mucho más pareja. Juventud Unida lidera con 15 puntos, seguido muy de cerca por Juventud de Urdinarrain, con 14, mientras que Defensores del Oeste suma 12 unidades. Tres equipos separados por apenas tres puntos y con mucho por resolver en las últimas fechas.

Pero la pelea no solamente está arriba. La situación de Defensores del Oeste tiene un condimento especial, ya que el Tractor Celeste disputa dos frentes: busca meterse en las semifinales y, al mismo tiempo, necesita sumar para alejarse de la zona comprometida con el descenso. Tras su derrota frente al Liebrero, quedó a cinco puntos de Sarmiento, cuando todavía hay nueve unidades en disputa.

En esa lucha por mantener la categoría, Unión del Suburbio consiguió una victoria fundamental frente a Sarmiento, como visitante, por 3 a 1. Un triunfo que vale mucho más que tres puntos, como suele decirse, porque fue un verdadero partido de seis unidades y le permitió tomar aire en la tabla.

Con tres fechas por delante, el Clausura Claudio “Lalo” Romani promete un cierre apasionante. Hay lugares en semifinales por definir, equipos que buscan asegurar su permanencia y otros que necesitan sumar para no complicar su futuro. La recta final está en marcha y cada partido tendrá valor de final.

Lo que dejó la séptima fecha

Torneo Claudio Lalo Romani primera división

Séptima fecha:

Zona A

Juventud Unida 2 vs Independiente 0

Defensores del Oeste 1 vs Juventud Urdinarrain 2

Sarmiento 1 vs Unión del Suburbio 3

Zona B

Camioneros 0 vs Central Larroque 5

Deportivo Urdinarrain 1 vs Pueblo Nuevo 0

Central Entrerriano 2 vs La Vencedora 2

Posiciones

Zona A

Juventud Unida 15

Juventud Urdinarrain 14

Defensores del Oeste 12

Unión del Suburbio 8

Sarmiento 6

Independiente 1

Zona B

Deportivo Urdinarrain 19

Central Larroque 15

La Vencedora 9

Central Entrerriano 8

Pueblo Nuevo 7

Camioneros 0

Descenso

Unión de Suburbio 36

Central Entrerriano 36

Independiente 35

La Vencedora 34

Sarmiento 31

Defensores del Oeste 25

Camioneros 5

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