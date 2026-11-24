En el marco del monitoreo de la situación hídrica y meterorológica llevada adelante por el gobierno provincial, se informó este lunes que no rigen alertas meteorológicos que impliquen riesgos para Entre Ríos. Se registran familias evacuadas en la costa del Paraná.

Un nuevo informe de situación sobre el comportamiento de los cursos fluviales y la asistencia en las zonas ribereñas, fue emitido por la Dirección Provincial de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos. El panorama general se mantiene bajo seguimiento técnico constante en las diferentes jurisdicciones. Se registra un alerta estacionario en localidades ribereñas de la costa del Paraná, con alrededor de 100 familias evacuadas y autoevacuadas.

Asimismo, se informó que rige una situación verde para todo el territorio, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname), dependiente del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir). Esto indica que no se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.

Situación por localidad:

LA PAZ

Altura del río: 6.06 mts ALERTA - ESTACIONARIO.

Altura de alerta: 5.80 mts.

Altura de evacuación: 6.15 mts.

Cantidad de evacuados: una familia.

Cantidad de autoevacuados: nueve familias.

HERNANDARIAS

Altura del río: 6.19 mts EVACUACIÓN - ESTACIONARIO.

Altura de alerta: 5.50 mts.

Altura de evacuación: 6.00 mts.

PARANÁ

Altura del río: 5.59 mts EVACUACIÓN - ESTACIONARIO.

Altura de alerta: 4.70 mts.

Evacuación: 5.00 mts.

Cantidad de evacuados: 14 personas en punto de evacuación (Mirador de Bajada Grande).

Cantidad de autoevacuados: 50 familias.

Cantidad de aislados: 62 personas.

(Conforme con la información por parte de las autoridades de Protección Civil Municipal).

DIAMANTE

Altura del río: 5.82 mts EVACUACIÓN - ESTACIONARIO.

Altura de alerta: 5.30 mts.

Evacuación: 5.50 mts.

LAS CUEVAS

Cantidad de autoevacuados: seis familias.

Cantidad de aislados: 15 familias.

(Según lo informado por la presidente comunal vía telefónica con el coordinador de zona).

VICTORIA

Altura del río: 5.30 mts EVACUACIÓN - CRECE.

Altura de alerta: 4.60 mts.

Evacuación: 4.90 mts.

Cantidad de autoevacuados: 22 personas.

(Conforme con la información por parte de las autoridades de Protección Civil Municipal).

IBICUY

Altura del río: 1.10 mts ESTACIONARIO.

Altura de alerta: 2.00 mts.

Evacuación: 2.30 mts.