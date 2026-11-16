El jueves 19 de noviembre, en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, se realizará el lanzamiento nacional de la temporada turística 2026-2027. La propuesta tendrá lugar durante la mañana, en la misma jornada de la Noche de las Casas de Provincias, y estará atravesada por un concepto que expresa la identidad entrerriana: somos amigueros.

La provincia presentará ante el público y los medios nacionales su propuesta turística para el verano, con una convocatoria que reunirá el jueves 19 en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires a representantes de distintos destinos y productos, prestadores y referentes de la actividad. El lanzamiento será una oportunidad para mostrar la diversidad de alternativas para las vacaciones y dar visibilidad a quienes, desde sus localidades y emprendimientos, reciben a los visitantes y dan vida a cada propuesta.

"Entre Ríos, friendly por naturaleza", es el concepto que articula la campaña de verano 2026-2027. La idea recupera un rasgo de la identidad provincial que se expresa en la hospitalidad, la cercanía y la disposición al encuentro. Desde las experiencias en contacto con la naturaleza y el bienestar termal hasta la gastronomía, la cultura y las fiestas populares, la invitación es a descubrir una provincia que tiene múltiples motivos para visitar y una manera propia de recibir a quienes la eligen.

La convocatoria en Buenos Aires tendrá un formato especialmente pensado para expresar el concepto de campaña. En lugar de una exposición convencional de atractivos y destinos, serán los propios anfitriones quienes, a través de sus historias y experiencias, compartan las razones para elegir Entre Ríos. Una presentación que buscará poner en escena aquello que distingue a la provincia y que constituye una invitación en sí misma: este verano, estar entre amigos.

El lanzamiento nacional tendrá su continuidad en el territorio provincial el viernes 27 de noviembre, cuando Federación sea sede de la apertura oficial de la temporada de verano. Allí se realizará la presentación que marcará el inicio de un nuevo período turístico, con la participación de las microrregiones y los distintos actores que integran la actividad en Entre Ríos.

Prensa gobierno ER