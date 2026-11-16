El Registro Nacional de las Personas (Renaper) informó que, a partir del sábado 21 de noviembre, entrarán en vigencia nuevas tarifas para la tramitación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte en todo el territorio argentino.

La actualización alcanza tanto a los trámites regulares como a los exprés, incluidos los nuevos ejemplares, cambios de domicilio y actualizaciones correspondientes a menores y mayores de edad.

Para ciudadanos argentinos, los nuevos valores serán los siguientes:

DNI regular: $20.000.

DNI exprés: $52.000.

Pasaporte regular: $130.000.

Pasaporte exprés: $260.000.

En el caso de ciudadanos extranjeros con residencia permanente, el DNI regular tendrá un costo de $40.000, tanto para la emisión de nuevos ejemplares como para cambios de domicilio. Se recuerda que las oficinas del Renaper no tramitan pasaportes para ciudadanos extranjeros.

Desde el Gobierno de Gualeguaychú se informa que, para realizar cualquiera de estos trámites en la oficina ubicada en el Mercado del Munilla, es obligatorio contar con un turno previo, que debe gestionarse mediante la plataforma GualeActiva. Los pagos pueden efectuarse únicamente con tarjetas de crédito o débito, ya que no se acepta dinero en efectivo.

Los documentos vigentes no deben renovarse

El Renaper aclaró que el incremento de las tarifas no implica la obligación de reemplazar los documentos emitidos anteriormente. Tanto los DNI como los pasaportes conservarán su validez hasta la fecha de vencimiento indicada, salvo que sea necesario tramitar un nuevo ejemplar por pérdida, deterioro u otros motivos.

Ante la proximidad de la temporada de verano, se recomienda revisar con anticipación la vigencia de la documentación, especialmente a quienes tengan previsto viajar. Entre diciembre y febrero suele registrarse un aumento en la demanda de trámites, lo que puede ocasionar demoras en la entrega de los documentos.

La fecha de vencimiento puede consultarse en el frente del DNI y en la primera página del pasaporte. Contar con documentación vencida puede generar inconvenientes para realizar viajes nacionales e internacionales y, en el caso de los cruces fronterizos, impedir la autorización de salida o ingreso por parte de Migraciones.

Asimismo, se recuerda que los menores de edad deben realizar dos actualizaciones obligatorias del DNI. La primera corresponde entre los 5 y los 7 años, antes de que el documento venza al cumplir los 8. La segunda debe efectuarse a partir de los 14 años y antes de cumplir los 15.

Para los mayores de 18 años, se aconseja prestar especial atención a los DNI tramitados hace entre 13 y 15 años, a fin de comprobar que continúen vigentes y evitar inconvenientes al momento de realizar gestiones o viajar.

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