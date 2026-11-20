Fue durante el Congreso Entrerriano de Enfermería desarrollado en el Centro Provincial de Convenciones. Hubo gritos, silbidos y cánticos contra la jefa del Departamento de Enfermería, Dora Gómez; el director General del área, Martín Nani; y el ministro Daniel Blanzaco, quien no ingresó al salón.

Una fuerte manifestación de rechazo con momentos de tensión se registró este viernes durante el XVIII Congreso Entrerriano de Enfermería y el IX Encuentro de Estudiantes, desarrollado en el Centro Provincial de Convenciones (CPC).

El episodio tuvo como protagonista a Dora Gómez, jefa del Departamento de Enfermería del Ministerio de Salud de Entre Ríos, quien fue interrumpida cuando intentaba dirigirse a los asistentes.

Gritos, silbidos, aplausos y cánticos en su contra marcaron el clima de protesta, impidiendo que la funcionaria pudiera desarrollar con normalidad su intervención y pidiendo su renuncia junto a la del director General de Enfermería, Martín Nani, y a la del ministro de Salud Daniel Blanzaco.

Fuente: Sociedadpolítica.com