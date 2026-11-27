Para dar inicio a la solicitud el afiliado deberá dirigirse a cualquier sede de la provincia, allí se le iniciará un trámite a través del SAT, siempre que presente la siguiente documentación:

Receta electrónica: confeccionada por el médico de cabecera a través del sistema Mi RX.

Historia clínica: donde el profesional deberá detallar el cuadro clínico que justifica la prestación y la cantidad de pañales requeridos por día.

Una vez recibida y analizada la documentación, la obra social emitirá la providencia administrativa dejando constancia de lo autorizado y el afiliado recibirá un correo electrónico en su casilla registrada con el detalle de los módulos asignados a su prestación.

Finalmente, el afiliado podrá acercarse a cualquier farmacia adherida al convenio con OSER con la receta electrónica de Mi RX, para validar la orden y retirar los pañales.

Cobertura disponible

La prestación contempla módulos adaptados a las necesidades de cada afiliado con CUD, divididos en Línea Bebé y Línea Adultos. De esta manera la OSER deja de lado el método de reintegro para simplificar y facilitar la entrega de pañales.