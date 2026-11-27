El objetivo es sostener el diálogo y analizar los planteos de las entidades sindicales, que van más allá de la pauta salarial.

La mesa se retoma después de que el gobierno propusiera un aumento salarial del 4 por ciento y decidiera liquidarlo por decreto, tomando como base los valores de octubre de 2026. El mismo porcentaje aplicado al salario mínimo del escalafón general y de Enfermería, y a las asignaciones familiares, incluidos sus tramos.

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