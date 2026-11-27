La joven fue hallada sin vida el 7 de octubre de 2025 tras salir de su casa en Gobernador Mansilla, el 3 de aquel mes. La defensa había pedido la morigeración en la modalidad domiciliaria.

La Cámara de Casación de Concordia, integrada por María del Luján Giorgio, Evangelina Bruzzo y Darío Perroud, resolvió el jueves 26 rechazar el recurso de apelación que presentó Augusto Lafferrire, que asiste a Gustavo Norberto Brondino, imputado por el femicidio de Daiana Mendieta, para que se le conceda la morigeración de la prisión preventiva en la cárcel.

El 8 de octubre, el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, Rubén Chaia, rechazó el recurso de apelación y confirmó la resolución que la jueza de Garantías de Rosario del Tala adoptó el 2 de octubre, cuando dispuso la prórroga de la prisión preventiva por 60 días. Tras analizar el recurso, la Cámara concluyó que “la resolución recurrida no luce arbitraria sino que, por el contrario, contiene fundamentos más que suficientes para rechazar la medida alternativa”. En el incidente participaron la fiscal, Emilce Reynoso, y el querellante, Pablo Di Lollo.

Daiana Mendieta salió de su casa en Gobernador Mansilla el viernes 3 de octubre de 2025 a la noche y fue encontrada sin vida el martes 7 de octubre. El cuerpo estaba en el fondo de un pozo de agua, en una zona rural en inmediaciones de la localidad. Las primeras diligencias investigativas condujeron hacia Brondino, un vecino de la localidad que quedó bajo sospecha y fue detenido el 5 de octubre de 2025 en un procedimiento en el que tras resistirse al allanamiento policial, amenazó con quitarse la vida.

Fiscalía sostiene que pudo obtener registros de comunicaciones previas, el análisis de cámaras y movimientos, la desaparición del teléfono de la víctima y material genético hallado en elementos vinculados a una camioneta, que comprometerían al sospechoso.

En su resolución, la Cámara sostuvo que “en resumen lo que se ha ponderado es la posibilidad de que el imputado, en un régimen de menor control, acceda a evidencia no asegurada y la destruya u oculte, en línea con las conductas ya verificadas, claramente no se valora, ni podría valorarse, que el imputado no haya revelado dónde se encuentra el teléfono o el elemento utilizado, su silencio es el ejercicio de un derecho constitucional y no puede computarse en su contra ni convertir la cautela en un medio de presión para su colaboración”.

En relación al plazo razonable que cuestionó la defensa, la Cámara sostuvo que “el vocal no se limitó a comparar duraciones de encierro preventivo, sino que también explicó que en los precedentes invocados se sancionaron demoras imputables a la inactividad estatal, y que aquí no se verificó ninguna, habiendo destacado la investigación continua, sin tiempos muertos, a lo que cabe agregar que la detención lleva poco menos de un año, dentro de los plazos legales y con audiencias periódicas de revisión de medidas”.

Recurso

Lafferriere presentó recurso de casación contra la resolución dictada oralmente el 8 de octubre por Chaia, que dispuso “no hacer lugar al recurso de apelación deducido contra la resolución de la Jueza de Garantías de Rosario del Tala del 2 de octubre de 2026, y la confirmó por 60 días, con vencimiento el 1 de diciembre. Previamente había rechazado la sustitución de la modalidad de arresto domiciliario con monitoreo electrónico.

La defensa propuso en la audiencia del 2 de octubre “las siguientes reglas de conducta: a) monitoreo electrónico mediante tobillera, con zona de exclusión que abarque todo el ejido de la localidad de Gobernador Mansilla; b) controles periódicos y sorpresivos por parte de la Comisaría de Lucas González o de la Jefatura Departamental Nogoyá; c) prohibición absoluta de contacto, por cualquier medio (personal, telefónico, por redes sociales o por interpósita persona), con los familiares de la víctima y con los testigos de la causa, y prohibición de acercamiento a ellos; d) prohibición de tenencia de armas, con constatación policial previa del domicilio; e) retención de la documentación de viaje y prohibición de salida del país; f) caución, en caso de estimarse necesaria; y g) salidas únicamente por razones de salud o para actos procesales, con autorización judicial previa”, que fueron rechazadas. (APFDigital)