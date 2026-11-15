Pobre Entre Ríos.

Entre Ríos ya transita el proceso electoral para 2027. Para usted eso no es parte de la vida cotidiana, para ellos sí.

Sería un tema menor, si en la campaña se discutieran los asuntos relevantes, pero eso está lejos de ocurrir.

En la era de la información, las noticias pasan y pasan. Pero la realidad no pasa. Más de 200 mil entrerrianos transitan en la pobreza. Concordia no deja de ser la ciudad más pobre del país. Pero si no se supera la pobreza política, la pobreza de tantas familias entrerrianas seguirá tal cual está hace años. No es nuevo el tema, ciertamente, pero si no nos ocupamos con políticas profundas, la situación no cambiará. Pidamos a los funcionarios y dirigentes y no a Dios, que ya suficientes maravillas regaló a Entre Ríos.

No es tema mío, dice el gobierno, viene de “200 años peronistas”. Pero ahora gobiernan ustedes: lo hubieran pensado antes de ser candidatos…y ya van a cumplir tres años…

Las pymes no tienen RINI…

En medio de este panorama, nadie se acuerda de las pymes, que son el motor histórico de Entre Ríos. Ni de los contribuyentes de siempre, el trabajador, el jubilado. Pruebe con dejar unos impuestos provinciales o tasas municipales sin pagar y verá lo que le cobran a usted, al “querido vecino”. Son una mentira.

Más todavía, un alto funcionario provincial destacó en una nota que en Paraná creció la “uberización”, que en síntesis es pasar de ser desempleado a manejar un remis o un Uber. Una maravilla, crece el cuentapropismo, dijo. Un impresentable.

Y en medio de esto, Entre Ríos encabeza el índice nacional de suicidios, cuando en los hospitales públicos de la provincia te dan un turno en Salud Mental a largo plazo. Fuera de esto quedan los profesionales de la salud de nuestros hospitales, que a pesar de estar muy mal pagos, hacen lo que pueden con lo que tienen.

Y no digamos que, en el penoso Consejo General de Educación, que se quedó en 1960, pre dictadura, no perciben el mundo en el que vivimos. Nada sobre prevención del suicidio, de acoso escolar, de bullying. Unos pobres burócratas, casi todo es pobre en Entre Ríos.

En el tema del cuidado del ambiente no andamos mejor. Por ejemplo, Gualeguay lucha hace años por una planta de residuos que los contamina, y en varias ciudades se instalaron hace años el cáncer y otros problemas. En Gualeguaychú se obstinaron en instalar una antena de Telecom en plena zona urbanizada. Y así… como la contaminación generada por el Parque Industrial Gualeguaychú.

Igual, por las dudas, no hay estadísticas de salud. O no se difunden. ¿Cómo estamos con el cáncer? ¿Es cierto que hay más muertes por ACV? Un periodista no sabe de salud, así que no diga nada, ladran. Bueno, pero ustedes ocultan información, y de información uno sí sabe algo porque trabaja de eso. En mi caso hace 40 años. Pero es mejor hablar de las cosas lindas…

Como si fuera poco, están las areneras de Ibicuy, en el delta entrerriano. Allí se extrae la arena de sílice, casi única en la Argentina, necesaria para extraer el petróleo en Vaca Muerta, Neuquén. Hay, ponele… un llamativo descontrol. Mientras tanto, el gobernador Rogelio Frigerio firma un acuerdo con YPF con cláusulas secretas. ¿Qué tal eso?

¿Y qué es de la vida del Peronismo?

¿Y el peronismo como oposición? Una sopa tibia. En los temas profundos está callado. ¿Será casualidad? No es que los barrios entrerrianos se alejaron del peronismo: el peronismo se alejó de los barrios, es más simple todo.

Queda para otra nota el de los préstamos del RINI. Si usted supiera a qué manos llegó uno de ellos por millones de dólares en esta provincia “seca”, donde supuestamente no sobra una moneda, quizás entendería todo…luego de caerse de espaldas.

Pero no los molestemos, ellos están discutiendo la fecha de las elecciones: La verdad, eso debe importarnos poco. Los temas relevantes y profundos no forman parte de la agenda de ellos, ni de la campaña electoral. Olvídese, no venga con cosas raras.

La historia sigue dividida entre ellos y nosotros, como la realidad de cada día. Escritorios y pueblos, dos mesas a un abismo. La mesa de ellos es una, la de los entrerrianos es otra. Dejemos de pelearnos abajo, que arriba parece que hay muchas cosas acordadas.

Pobre Entre Ríos.

*Fabián Magnotta

Director Maximaonline

Periodista, conductor de Agenda Crítica.