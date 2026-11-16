La provincia oficializó la mejora salarial docente con un piso de un millón de pesos. La propuesta se implementará por decreto a partir del mes de noviembre, garantizando así que el sector educativo no deba esperar más tiempo para comenzar a percibir las mejoras remunerativas.

La propuesta contempla la elevación del salario mínimo a un millón de pesos y un monto especial destinado a educadores con más de 10 años de antigüedad, con el propósito de corregir los desequilibrios históricos en la escala de remuneraciones. Además, se incluye un aumento general del 4 por ciento y una suba en los componentes del Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y Conectividad, los cuales alcanzan montos diferenciados según la jornada laboral. Así lo hicieron saber durante una conferencia de prensa, los ministros de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; y de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; y el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca.

Al referirse a los fundamentos del incremento salarial a los docentes, el ministro Boleas destacó que la prioridad de la gestión es "recomponer su capacidad de compra, que es un proceso que claramente no se inició en nuestra gestión, pero que por supuesto ha sucedido también en la nuestra. En eso estamos trabajando y en esa línea van las propuestas que siempre presentamos".

Explicó también que la propuesta busca dar respuesta a problemas estructurales del esquema salarial: "Hay varios desafíos en el salario docente que tienen que ver con el generar acciones para desachatar esa curva salarial".

En ese sentido, precisó que la propuesta fue incrementar "el 4 por ciento del salario, los componentes de Fopid y Conectividad en jornadas simples para ambos conceptos a 200.000 pesos y en la jornada completa a 340.000 pesos, y el piso del salario mínimo de 910.000 a 1 millón de pesos", y agregó que "en línea con lo que se viene haciendo para desachatar esa curva salarial, se lleva una cifra para los docentes que tengan más de 10 años de antigüedad de 50.000 pesos en reemplazo de lo que se venía pagando".

Finalmente, el ministro Boleas fundamentó la decisión de plasmar el incremento mediante decreto para asegurar su liquidación inmediata: "Este incremento se implementará por decreto para que los docentes puedan cobrar su salario de noviembre con este aumento, que en este momento podemos dar".

En esa misma línea, el ministro Troncoso sostuvo: "Somos plenamente conscientes de que ha habido un deterioro en el salario docente. Tenemos una visión humana de la política y de la situación social. El gobernador está enteramente comprometido a recomponer este salario: la idea es volver a sentarnos en paritarias en 60 días y comenzar, paulatinamente, un plan de recomposición de la pérdida salarial del sector docente", aseguró.

Por lo cual, mencionó que, "por pedido expreso del gobernador, hemos sostenido las paritarias y la negociación colectiva de manera permanente durante este año. Nunca perdimos esa gimnasia, que es muy nutritiva no solo para la recomposición salarial, sino también para el diálogo social y tripartito".

Por último, Troncoso dijo que, "en virtud de todo esto y del compromiso de seguir cuidando el salario docente en la medida de nuestro alcance, el gobernador tomó la decisión de anunciar un decreto el día de hoy", concluyó.

Por su parte, el presidente del CGE, Carlos Cuenca, respaldó el decreto salarial y remarcó que la negociación paritaria es la herramienta central de la gestión para jerarquizar la tarea docente: "La discusión paritaria y la recomposición del salario son una prioridad permanente en nuestra agenda, porque entendemos que el bienestar económico de los educadores es la base indispensable para sostener la calidad educativa. Este esfuerzo presupuestario que hoy volcamos en el bolsillo de los trabajadores demuestra la voluntad política de dar respuestas concretas en un contexto complejo", afirmó.

Asimismo, el funcionario vinculó el diálogo salarial con el abordaje integral que lleva adelante el organismo en las escuelas entrerrianas: "Sostenemos una mesa paritaria abierta y sincera, que se complementa con el trabajo cotidiano en infraestructura escolar y en la mejora pedagógica de los distintos niveles. Sabemos que la cuestión salarial es el tema más sensible para la docencia, y por eso nos demanda una atención prioritaria todos los días, garantizando que cada instancia de negociación se traduzca en mejoras reales para el sector", concluyó.

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