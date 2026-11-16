Cuándo terminan las clases en Entre Ríos y qué se sabe del calendario 2027

Las clases finalizarán el viernes 18 de diciembre en Entre Ríos, según el calendario oficial aprobado por el Consejo General de Educación (CGE). La fecha alcanzará a los niveles Inicial, Primario y Secundario, tanto de gestión estatal como privada. En el resto del país, las clases concluirán entre el 17 y el 23 de diciembre, de acuerdo con la organización establecida por cada jurisdicción.

La finalización de las actividades escolares marcará el comienzo de las vacaciones de verano para miles de estudiantes entrerrianos. Sin embargo, el cronograma provincial contempla distintas instancias de evaluación, recuperación y cierre de trayectorias educativas durante las últimas semanas del año.

En paralelo, el Consejo Federal de Educación ya aprobó la resolución correspondiente al calendario escolar 2027, aunque su publicación oficial está prevista para diciembre. El acuerdo establece que las provincias deberán garantizar al menos 190 días de clases o su equivalente en horas de enseñanza.

El calendario escolar entrerriano fue aprobado mediante la Resolución Nº 3686 del CGE, que estableció el inicio de clases para el 2 de marzo de 2026 y el cierre para el 18 de diciembre.

La organización académica contempló tres trimestres para los niveles Inicial, Primario y Secundario. El último período comenzó el 31 de agosto y se extenderá hasta el 18 de diciembre, con las adecuaciones correspondientes a cada modalidad educativa.

Por otra parte, el lunes 21 de diciembre finalizarán las actividades escolares y comenzará formalmente el receso de verano. Esta distinción implica que el último día de clases para los estudiantes no coincide necesariamente con el cierre administrativo e institucional del año escolar.

Durante el mes de diciembre las instituciones educativas se organizan para llevar a cabo el cierre de la carga de notas y actualización de asistencia en el SAGE; mientras que los actos de colación podrán realizarse a partir del 4 de diciembre para todos los niveles, modalidades y tipos de gestión.

Calendario escolar 2027: cuándo se aprobará en Entre Ríos

El Consejo Federal de Educación aprobó el 6 de noviembre, durante su asamblea Nº 157, la resolución que establece los lineamientos para el ciclo lectivo 2027. El encuentro reunió a los responsables de las carteras educativas provinciales y se desarrolló en la sede de la Secretaría de Educación de la Nación.

Según informó el Ministerio de Capital Humano, la resolución nacional será publicada en diciembre de 2026. El acuerdo dispuso que las jurisdicciones deberán organizar sus calendarios para garantizar 190 días de clases o una carga horaria mínima equivalente, según el nivel educativo.

Los pisos de horas establecidos fueron los siguientes:

Nivel Inicial: 570 horas reloj.

Nivel Primario: 760 horas reloj.

Nivel Secundario: 900 horas reloj.

Vale recordar que el calendario correspondiente a 2026 fue aprobado en diciembre de 2025.

Mientras se aguardan las definiciones provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya cuenta con fechas anunciadas para el próximo ciclo lectivo. El comienzo de clases está previsto para el 1 de marzo de 2027, mientras que el receso invernal se desarrollaría del 19 al 30 de julio y la finalización del año escolar sería el 17 de diciembre.

Fuente: El Once