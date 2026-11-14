No hubo acuerdo en la paritaria docente y habrá audiencia de conciliación

En la primera reunión, el Gobierno hizo una propuesta y la parte sindical se comprometió a responder en los siguientes días. En ese sentido, los gremios comunicaron rechazo total a la oferta.

“Necesitamos una propuesta que contenga un recupero salarial, un aumento al básico que impacte a los pasivos. Además el incremento del código 025 no va a todo el sector docente”, remarcó la Secretaria Adjunta de Agmer, Lía Fimpel.

Ante ese panorama, se acordó una audiencia de conciliación para el próximo viernes emplazando a la Provincia a presentar una nueva oferta dentro de la conciliación administrativa.

“Lo último que queremos nosotros es dejar a los estudiantes sin clase. Siempre tratamos de llegar a una instancia de negociación hasta lo último. Por lo tanto, antes de pensar en medidas de fuerza vamos a esperar hasta viernes a ver qué sucede”, indicó el Secretario Gremial de AMET, Roberto Aguirre a APF.