El “Padre Roberto”, como lo llama cariñosamente, y Héctor Camacho construyeron una amistad muy sólida, que lo llevó a ser el padrino de bautismo de su hija Mildred. La bebé llevó el nombre de la madre fallecida de Prevost.

Héctor contó su historia y recordó emocionado la amistad que lo une al papa León XIV y cómo fue el reencuentro en Chiclayo.

“Yo solo le pedía a Dios poder saludarlo a los lejos y fue grande la sorpresa cuando en el tercer día, se nos dio la oportunidad de poder saludarlo un poco más cerca. Fue una gran emoción reencontrarme con mi amigo, el Papa León, padrino de mi hija”, manifestó. “Mi hija estaba atrás mío parada sobre una silla, y el Papa le dio la mano, gracias a Dios. Fue muy bonito todo y estoy muy agradecido con el Papa, el padre Roberto, este gesto que tuvo hacia mi persona y hacia mi familia, con mi hija”, expresó.

Camacho contó que conoció a Robert Prevost en 1985, en Chulucanas, Perú, cuando tenía 29 años y había llegado junto a un grupo de sacerdotes de la Orden de San Agustín.

Héctor recordó a Prevost como una persona “buena, humilde, sencillo y generoso”, y destacó el cariño que la comunidad desarrolló hacia los religiosos por la labor que realizaron. Juntos compartían distintos momentos.

“Me daba una inmensa felicidad estar con el padre Roberto, es una persona linda, generoso, y con un aura que te contagia”, relató. Héctor lo acompañaba a buscar a otros sacerdotes al aeropuerto, o libros para preparar sus clases.

Cuando la esposa de Camacho estaba embarazada, le propuso a Prevost que su hija llevara el nombre de su madre, quien había fallecido recientemente, él estuvo de acuerdo.

“Tanto tiempo de convivencia como amigos…me acompañó mi señora, cuando ella estaba embarazada yo le propuse al Padre Roberto, había fallecido su mamá y quería ponerle el nombre de su mamá a mi hija. Él accedió y me escribió su nombre para que no haya error de escritura. Después ya con el tiempo le propuse que fuera el padrino de bautizo. Él aceptó”, afirmó.

Camacho contó además, que su madre también lo conoció y que lo recuerda con cariño, aunque ahora atraviesa problemas de salud debido a un derrame, todavía conserva el recuerdo del Padre Roberto. Dijo que cuando fue designado Papa notó la felicidad en sus ojos.

“Mi mamá me miraba a los ojos, llorando, pero no podía hablar”.

“Siempre va a ser mi amigo, siempre voy a pedir en mis oraciones por él, que a pesar de su operación sigue haciendo su labor como Papa”, expresó Héctor.