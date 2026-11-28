La iniciativa surge a partir del reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que confirmó la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, mediante los cuales el Gobierno nacional había eliminado las facultades estatales de fiscalización y autorización de los aumentos de las cuotas. "La Corte Suprema confirmó que fue inconstitucional eliminar por decreto los controles sobre los aumentos de las prepagas. Pero el fallo resuelve un caso particular y no alcanza automáticamente a todos los afiliados. Por eso presentamos este proyecto: para que se revisen los aumentos desde enero de 2024 y, si se comprueba que las empresas cobraron de más, tengan que devolver ese dinero. Incluso a quienes se vieron obligados a dejar su cobertura porque ya no podían pagarla", explicó Bahl.

La magnitud de los incrementos quedó reflejada en el propio caso que llegó a la Corte Suprema: una afiliada de Swiss Medical denunció que su cuota había aumentado un 110% en apenas dos meses, entre enero y febrero de 2024, mientras que la inflación acumulada en ese mismo período fue del 36,6%, según el INDEC.

Frente a esta situación, el proyecto propone que la Superintendencia de Servicios de Salud revise los aumentos aplicados desde enero de 2024, teniendo en cuenta la evolución de los costos del sistema sanitario, los cálculos actuariales de riesgos y las características de los distintos planes.

Si de esa revisión surgen importes cobrados en exceso, las empresas deberán reconocerlos a favor de los usuarios, actualizarlos por inflación y devolverlos mediante compensaciones mensuales, sin necesidad de que cada afiliado tenga que iniciar un reclamo individual.

La iniciativa también incluye a quienes dejaron de tener prepaga, que podrán recibir las devoluciones correspondientes aun cuando ya no mantengan una relación contractual con la empresa.

"Muchas familias hicieron enormes esfuerzos para sostener su cobertura médica y otras directamente tuvieron que abandonarla porque ya no podían pagarla. Si una empresa cobró de más, esa diferencia tiene que volver a quien la pagó", sostuvo el senador.

Finalmente, el proyecto plantea restablecer las facultades de fiscalización, revisión y autorización previstas en la Ley 26.682, para que los futuros aumentos de las cuotas estén debidamente justificados en los costos y riesgos del sistema de salud. (APFDigital)