El espacio lleva el nombre de Antonio Leopoldo Peverelli y cuenta con importantes instalaciones deportivas, entre ellas dos gimnasios destinados al vóley y la gimnasia. El intendente Mauricio Davico destacó la importancia de las obras que desarrollan los clubes para el crecimiento de la ciudad.

Este viernes se vivió un acontecimiento histórico para el Club Pescadores Gualeguaychú con la inauguración oficial de su nueva sede centro, denominada “Antonio Leopoldo Peverelli”, en reconocimiento a una figura fundamental en la historia y el crecimiento de la institución.

Desde temprano, socios, deportistas, familias y vecinos se acercaron al emblemático predio donde antiguamente funcionaba la Cotagú para participar de la apertura. La jornada comenzó con el tradicional corte de cintas y, posteriormente, el público pudo ingresar y recorrer las instalaciones, distribuidas en distintos pisos.

Entre los espacios que más llamaron la atención se destacaron dos importantes gimnasios: uno destinado a la práctica del vóley y otro para las actividades de gimnasia, instalaciones que permitirán fortalecer la propuesta deportiva y ampliar las posibilidades de crecimiento de la entidad.

La recorrida también tuvo un atractivo especial. En los diferentes pisos de la sede se encontraban músicos de la banda de la comparsa O’Bahía, quienes interpretaban canciones históricas. De esta manera, cada sector del edificio ofrecía una propuesta musical que acompañó el recorrido de los visitantes y le dio un marco particular a la celebración.

Un acto cargado de emoción y reconocimiento

Luego de la recorrida se desarrolló el acto formal, que tuvo como uno de sus primeros momentos el ingreso de las banderas de ceremonia. En una escena cargada de simbolismo, Antonio Peverelli y José María Peverelli izaron las banderas de la institución, mientras de fondo se escuchaba la música de la comparsa O’Bahía.

Antes del acto, el intendente Mauricio Davico había destacado la importancia que tienen para Gualeguaychú las obras que llevan adelante los clubes y las instituciones de la ciudad, poniendo en valor el aporte que realizan al crecimiento comunitario y al desarrollo deportivo y social.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia estuvo relacionado con el reconocimiento a Antonio “Pirincho” Peverelli, cuya trayectoria y compromiso fueron destacados por el dirigente Héctor Vassallo.

Vassallo puso en valor el papel que tuvo Peverelli en el crecimiento institucional, resaltando que puso alma y vida en el desarrollo del club y que fue incansable en la gestión. Lo definió como un hacedor y un maestro que supo formar discípulos, muchos de los cuales hoy continúan su obra.

También destacó su personalidad frontal, directa y comprensiva, y consideró que la inauguración de la sede centro constituye un acto de justicia por todo lo que ha significado para la institución. En ese sentido, sostuvo que este será el primer acto de recordación para las futuras generaciones.

Un proyecto que comenzó en 2022

Posteriormente tomó la palabra el presidente de la entidad, José María Peverelli, quien repasó el camino recorrido para concretar el proyecto. Recordó que en 2022 se adquirió el predio y comenzó a proyectarse la obra, que pudo avanzar gracias a un esquema de financiamiento adecuado.

Durante su intervención expresó una frase que sintetizó el espíritu de la jornada: “Estamos devolviendo a la sociedad lo mucho que nos ha dado”.

Como parte del acto se proyectó un video institucional que permitió repasar las distintas etapas de construcción, desde los primeros trabajos iniciados en 2023 hasta la actualidad, mostrando la transformación del espacio y el desarrollo de una obra que hoy se convierte en realidad.

Por su parte, Antonio Peverelli agradeció las palabras de reconocimiento recibidas y expresó su emoción por poder estar presente en un momento tan especial para la institución que lleva su nombre.

“Así somos los locos soñadores”

Una vez finalizada la ceremonia protocolar, los presentes fueron invitados a trasladarse al patio del predio para disfrutar de un cierre artístico con la participación de la batucada y la pasista Martina Ghiglia de la comparsa O’Bahía.

En ese marco, quedó una frase de José María Peverelli que resume el espíritu de quienes impulsaron este proyecto. Al referirse a los dirigentes de la institución, los definió como “los locos soñadores”, una expresión que refleja la convicción, el compromiso y la capacidad de transformar los proyectos en realidades.

De esta manera, entre emociones, recuerdos, reconocimientos, música y expresiones culturales, el Club Pescadores Gualeguaychú celebró la inauguración de su nueva sede centro “Antonio Leopoldo Peverelli”, una obra que representa un nuevo capítulo en su historia y un importante aporte a la vida deportiva y social de la ciudad.