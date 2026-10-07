En Ceibas, Frigerio entregó una ambulancia y recorrió obras en una escuela

El gobernador Rogelio Frigerio visitó este martes la localidad de Ceibas, donde entregó una nueva ambulancia al hospital Eva Duarte y recorrió los trabajos que se ejecutan en la escuela N°12 Wolf Schcolnick, con una inversión provincial destinada a mejorar las condiciones edilicias del establecimiento.

Junto al intendente Daniel Olano, Frigerio destacó la importancia de la incorporación del nuevo vehículo sanitario, "porque Ceibas es un lugar clave por el tránsito y además por la necesidad, en muchos casos, de llevar pacientes con urgencias a Gualeguaychú". Se trata de una ambulancia Citroën Jumpy cero kilómetros, de mediana complejidad, donada por la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

En el marco de su visita, el gobernador también recorrió la obra de instalación sanitaria, de la escuela N° 12 Wolf Schcolnick, que presenta un avance del 60 por ciento. En ese contexto, destacó el alcance del plan de intervención edilicia que lleva adelante la provincia: "Con esta escuela ya intervenimos más del 50 por ciento de las escuelas de la provincia".

El mandatario reconoció que aún resta avanzar sobre otro 50 por ciento de los establecimientos que tienen problemas, porque "la idea es intervenir toda la provincia y que todas las escuelas que tenían distintos problemas que heredamos puedan ser atendidas", sostuvo.

En ese sentido, remarcó la importancia de las obras de infraestructura escolar porque "las cuestiones edilicias en las escuelas forman parte de un componente más de la calidad de la educación y es algo que el Estado tiene que atender. Aún con pocos recursos, hay que hacer frente a la responsabilidad que tenemos", señaló.

Por otra parte, el gobernador precisó que también analizó con el intendente la situación de viviendas que quedaron sin terminar en la localidad. "Estábamos viendo cómo hacemos para terminar las viviendas. Son de las últimas que nos quedan para terminar de las más de 2.000 que encontramos abandonadas, intrusadas o paralizadas y las vamos a terminar", aseguró. "Entre el municipio y el IAPV las tenemos que terminar. No puede quedar una vivienda más a medio hacer en la provincia", sostuvo.

Por último, Frigerio ratificó el compromiso de completar las obras iniciadas y afirmó que "las obras que se empiezan se tienen que terminar y esperemos que ese sea el camino en el futuro de la provincia".

Por su parte, el intendente de Ceibas, Daniel Olano, agradeció al gobernador por la incorporación de la nueva ambulancia al hospital y destacó su importancia para la localidad. "Era de suma necesidad. Yo siempre dije y sigo sosteniendo que para nosotros en nuestra localidad es muy útil una ambulancia", afirmó. En ese sentido, remarcó que el vehículo permitirá atender tanto las necesidades sanitarias de los vecinos como los accidentes que se producen en la zona.

Durante las actividades, el mandatario estuvo acompañado también por el ministro de Planeamiento e Infraestructura Hernán Jacob; el senador Rubén Méndez, y la diputada Vilma Vázquez; entre otras autoridades.

Sobre la obra en la escuela

La intervención contempla la ejecución de una nueva instalación sanitaria, con cámaras de inspección, cámara séptica y pozo absorbente, además de la renovación de los piletones de la cocina y reparaciones generales. También se ejecuta una nueva red presurizada de agua fría para abastecer el sector de cocina y se reemplazan los tanques de reserva existentes por nuevos sistemas adecuados a la normativa vigente.

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