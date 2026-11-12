La Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto 2027 y la fusión del Nuevo Banco de Entre Ríos

El diputado oficialista Bruno Sarubi (La Paz) presentó el proyecto en el recinto. Posteriormente requirió que se adose una planilla con un listado de obras sin crédito presupuestario. El peronismo anunció su acompañamiento en general pero no en particular. A esa postura opositora ya se sumaron los bloques de Carlos Damasco, y Débora Todoni.

Además, los legisladores apoyaron la fusión del Nuevo Banco de Entre Ríos. Los diputados aprobaron sobre tablas el proyecto que autoriza al Ejecutivo a prestar conformidad a la sustitución del Nuevo Banco de Entre Ríos en su posición contractual como agente financiero y caja obligada de la provincia, en el marco de un proceso de fusión por absorción.

Presupuesto 2027

“Es una ley sumamente importante, marca el rumbo ara el próximo año. Quiero destacar el trabajo en comisión y también el trabajo con los ministerios y sus equipos. Fue un trabajo responsable”, aseguró el legislador preopinante. “Entre Ríos publica sus cuentas y eso se reconoce. Además, está el Portal de Presupuesto Ciudadano para que cualquier persona pueda acceder y entenderlo, entender en qué se recauda y donde van los fondos”, resaltó y marcó que la provincia “se rige por responsabilidad fiscal y cumple”.

Marcó que “el presupuesto de 8 billones 680 millones de pesos. 905 mil millones se destinan a construir y equipar rutas, escuelas, obras hídricas, viviendas. La idea es consolidar la obra pública que dé respuesta a necesidades de los entrerrianos. El 55% está destinado a obras nuevas. Se sostiene el mantenimiento de edificios, obras en hospitales. Este presupuesto es para hacer obras. Desde este enfoque es un plan que no pretende diseñar y ejecutar para mostrar volumen, es eficiente”, sostuvo Sarubi.

La valoración positiva de Sarubi sobre el proyecto de Presupuesto 2027 tuvo un refuerzo con la voz de la diputada María Elena Romero (JxER-Feliciano).

Acompañamiento general, no en particular

El bloque peronista acompañó el proyecto en general, pero no algunos artículos del mismo. Lo dijo la diputada Andrea Zoff (Paraná), que hizo las salvedades. “Vamos a acompañar el proyecto, pero no vamos a acompañar cuestiones que exceden como modificaciones de leyes”, adelantó y planteó: “Cuando comparamos lo que se nos prometió en el Presupuesto 2026 con lo que hoy se ejecutó, la distancia es enorme. Además, año a año se ha ido aumentando el margen del Ejecutivo para realizar modificaciones”, advirtió.

Después analizó los recursos: “Son 8,43 billones de pesos de recursos. Más de 74% corresponde a impuestos. De $4 provienen $3 de Nación. Quiero dejar plasmado que todos esperamos que la economía crezca, pero como todos los días se pierden empleos y la situación es crítica, es difícil que estos recursos efectivamente ingresen. Entonces hay que ver qué se va a recortar en consecuencia”. Remarcó que “se anunció el plan de infraestructura más importante de la historia, salió en todos los medios”. “Pero de acuerdo a lo informado oficialmente, se ha ejecutado de obra pública un 36,8%. Todavía falta ejecutar un 60%”.

Más adelante, llamó la atención sobre el endeudamiento propuesto. “La verdad es que cuando se analizan los presupuestos no hay luz. En 2024 apareció una autorización para endeudarse, con cláusula para que no sea en gastos corrientes. En 2025 se volvió a pedir dinero, pesos y dólares, se mantuvo restricción para gastos corrientes primarios. Pero se sostenía detalle de obras, especificaba para escuelas, hospitales y un 10% para fondo fiduciario. En agosto de 2025 llegó ley de restructuración de deuda, se nos dijo que el sobrante iría a obras pero terminó en pago de deuda. En 2026 se tomó más deuda para inversión pública, modernización, y desparecieron los fondos a municipios. Pensamos que en 2027 esto se iba a corregir, pero no, no se profundiza la discrecionalidad. Se propone volver a pedir deuda, se autoriza la emisión de letras y la contratación directa de bancos y asesores. Cada vez más deuda y más imprecisiones. En cada oportunidad lo manifestamos. Es importante que se sepa para qué se toma deuda y a qué se destina. Porque esa deuda no es de este gobierno, es de todos los entrerrianos”, señaló.

Zoff dijo que el proyecto además propone la modificación de la ley de contabilidad. “Esta normativa merece una reforma, pero nos encontramos con esto en este proyecto de Presupuesto, para que se contrate en forma directa con organismos internacionales, asesores, calificadoras de riesgo. Nos encontramos con un artículo que crea un fondo fiduciario, que es herramienta que suele usarse. Pero ¿quién va a administrar este fondo, por qué monto, por cuánto tiempo? No podemos autorizar tan ampliamente. Como si esto no fuera suficiente, modifican la ley de expropiaciones que quedará en cabeza de Vialidad. El argumento es agilizar y modernizar, pero no puede ser sinónimo de discrecionalidad”.

“Quiero que quede claro. No venimos a poner palos en la rueda. Sabemos del contexto sumamente complicado. Pero no podemos ser cómplices de excesos y falta de transparencia. Vamos a acompañar en general. No vamos a acompañar los artículos 5, 6 y 7 que tienen que ver con el endeudamiento, tampoco los artículos del 26 al 29 que modifican ley 5140; ni el 30 que crea el fideicomiso; ni el 31 que cambia el régimen de expropiaciones”, precisó.

A la posición del bloque Más para Entre Ríos, se sumó el unibloque la Libertad Entre Ríos acompañó en general el proyecto. Pero se opuso a los artículos 5, 6, 7 y 8, 26, 27, 28, 29, 30, y 31. “Como todos los años, voto en contra del endeudamiento”, adelantó el diputado Carlos Damasco (Gualeguaychú).

A las exposiciones opositoras se sumó Lorena Arrozogaray de Gualeguaychú; la paranaense Débora Todoni de la Libertad Avanza; Enrique Cresto (Concordia); la victoriense Laura Stratta y Yari Seyler (Más para Entre Ríos-Uruguay).

Fusión del Nuevo Banco de Entre Ríos

La Cámara trató sobre tablas el proyecto que faculta al Ejecutivo a prestar conformidad a la sustitución del Nuevo Banco de Entre Ríos en su posición contractual como agente financiero y caja obligada de la provincia, en el marco de un proceso de fusión por absorción.

La iniciativa establece que la sociedad resultante asumirá los derechos y obligaciones del contrato firmado el 15 de septiembre de 2020, una vez perfeccionada la operación y obtenida la autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

También habilita al gobierno provincial a autorizar el traslado de la Casa Central al domicilio que adopte la nueva sociedad y a realizar los actos necesarios para garantizar la continuidad del servicio.

El diputado Carlos Damasco advirtió por la “pérdida de la identidad entrerriana”. “No sabemos cuál será la razón social y con qué nombre se atenderá al público en nuestra provincia. ¿Seguirá figurando Entre Ríos? El Nuevo Banco de Entre Ríos dejará de existir como sociedad. ¿Habremos perdido la identificación pública? En un gesto de responsabilidad, corresponde informar con qué nombre continuará funcionando el Nuevo Banco de Entre Ríos”, señaló.

Planteó que es necesario un “plan probado para garantizar el pago de haberes y la gestión de los fondos públicos”. “La sustitución del agente financiero debe dejar a salvo las obligaciones pendientes del banco. El Ejecutivo debe acreditar el cumplimiento de los compromisos. Tenemos derecho a saber quién va a manejar los fondos de Entre Ríos, desde dónde y en qué condiciones”, alertó.

Fuente: Análisis Digital