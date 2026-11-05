Victoria Montenegro recorre Entre Ríos y presenta su libro Hasta ser Victoria

Victoria Montenegro, referenta nacional del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que encabeza Axel Kicillof, llega hoy a Entre Ríos para cumplir una agenda de dos jornadas que incluye encuentros con la militancia local, una charla sobre identidad, un recorrido por un sitio de memoria y dos presentaciones de su libro Hasta ser Victoria.

En Concepción del Uruguay, Montenegro presentará la obra a las 18 en la Sala Teatro "1° de Mayo" del Rectorado de la Universidad Nacional de Entre Ríos, con la moderación de la fiscal federal Josefina Minatta. La actividad, organizada por la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad, girará en torno al libro en el que relata el proceso que le permitió recuperar su identidad gracias al trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo. Más tarde se reunirá con integrantes del MDF en la sede del Partido Justicialista.

Mañana, la actividad seguirá en Gualeguaychú. Por la mañana brindará una charla sobre identidad en la Escuela Normal Olegario Víctor Andrade y, luego, compartirá un almuerzo con Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú. Por la tarde recorrerá el sitio de memoria de la ex Unidad Penal N.º 2 junto con militantes de derechos humanos del MDF y mantendrá una reunión política con referentes locales. La jornada cerrará con una nueva presentación del libro en el espacio cultural Musicante, organizada por esa misma agrupación, en la que también se entregarán los premios y menciones del Certamen Literario "La Noche de los Lápices".

La visita forma parte del recorrido que Montenegro realiza por distintas provincias para fortalecer al MDF como alternativa política al gobierno de Javier Milei. La semana pasada estuvo en Mendoza.

Sobre Victoria Montenegro

Montenegro es una de las dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro y una de sus principales referentes en derechos humanos. Nieta restituida por Abuelas de Plaza de Mayo, fue legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre 2017 y 2025, por el Frente de Todos y luego por Unión por la Patria.

Temas POLÍTICA ACTIVIDAD