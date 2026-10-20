Gobernadores de la Región Centro advirtieron por los recortes de Nación

Los gobernadores de la Región Centro, Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, y Martin Llaryora, de Córdoba, mantuvieron encuentros con representantes del sector empresarial y especialistas nacionales e internacionales, en las XII Jornadas de Desarrollo y Competitividad de la Región Centro, que se realizan este martes en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. El encuentro es la primera actividad en la provincia desde que el gobernador Rogelio Frigerio asumió la presidencia pro tempore del bloque regional.

Frigerio dio la bienvenida a sus colegas y destacó la impronta que los tres mandatarios le imprimen a sus gestiones vinculadas con el desarrollo y la integración, y las ponderaciones que realizan respecto de la responsabilidad de liderar el desarrollo del país en línea con los vectores que definen el desarrollo de la Región Centro.

Los tres gobernadores expresaron coincidencias respecto de las complicaciones que los recortes presupuestarios dispuestos desde la Nación generan en las respectivas provincias que integran la Región, sobre todo en materia de infraestructura para impulsar procesos productivos, especialmente en lo relacionado con el mantenimiento de las rutas nacionales.

En este sentido, Frigerio resaltó que “no tenemos tiempo para perder en términos de infraestructura, no podemos esperar que alguien se ocupe” y agregó que con el sector productivo “nos arremangamos y tomamos cartas en el asunto”.

Respecto del financiamiento de las necesarios obras, el entrerriano sostuvo; “Las tres provincias estamos trabajando para conseguir financiamiento barato y a largo plazo para conseguir obras de infraestructura más importantes, que casi exigen un financiamiento a largo plazo y barato” y reconoció que “hoy para la Argentina está difícil conseguir crédito y el crédito al que aspiramos de los organismos multilaterales, cada provincia está trabajando de manera individual”, ya sin “la garantía soberana del gobierno Nacional”, y no descartó una acción conjunta en aquel sentido.

Llaryora sostuvo, respecto de la discusión por el presupuesto 2027, que la situación actual difiere de la de otros momentos. Así, evaluó que “la situación en materia de empleo, de pymes, infraestructura, se bajó al punto de eliminar el programa Remediar” que dejó seis de 128 medicamentos; refirió la situación en el PAMI, y entendió que el presupuesto tiene que considerar la situación macroeconómica “pero que empiece a tener una visión más productiva, más vinculada a la defensa de nuestras pymes, y por supuesto con una visión federal”.

Sostuvo que “los gobernadores hemos sido los grandes amortiguadores de todo este ajuste, pero el problema es que del amortiguador cada vez queda menos. La caída de la economía, el cierre de pymes, la caída de la recaudación nos impide dar respuesta a cada uno de los problemas de la vida cotidiana en nuestra provincia”.

Pullaro expresó: “siento que compartimos las mismas penas. Es el momento más difícil y más duro para gobernar en las provincias y en el país. UN traspaso de responsabilidades del gobierno nacional y una caída única de recursos, comparable con la crisis de 2001. Gobernar en este contexto es muy difícil”.

Destacó que hay “una demanda social creciente porque a la gente le cuesta llegar a fin de mes y lo decimos con honestidad política”. Destacó que se hayan equilibrado las variables macro pero coincidió con sus pares en que “eso lamentablemente no está llegando a las familias, y pone en un contexto difícil para gestionar en Argentina”.

Añadió que “además las provincias tenemos que resolver cuestiones de infraestructura que durante años, salvo Córdoba que es un ejemplo en esto y tomamos ese ejemplo en materia de políticas pública, para intentar tener un desarrollo de infraestructura que nos permita ser más competitivos, y para poder producir más y más barato, pero es la realidad que nos tocó gobernar, y no estamos llorando, estamos ocupándonos”. (APFDigital)