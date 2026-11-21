La periodista y consultora Laura Rojas analizó que el presidente Javier Milei, para ganar la elección nacional en 2027, “tendría que hacerlo en primera vuelta, porque en un balotaje podría perder”, y agregó que “si Milei ganara en primera vuelta, no alcanzaría la distancia constitucional y

Elecciones 2027- Consultora Laura Rojas en Agenda Critica, con Fabián Magnotta

debería ir a segunda vuelta, y en ese caso Kicillof ganaría por un punto. Milei lo sabe a esto”.

La titular de la empresa ConsultAR, entrevistada por el periodista Fabián Magnotta en el programa Agenda Crítica, dijo que “por ahora es final abierto, pero podemos ir leyendo lo que está pasando”.

Milei debe cambiar el eje

“Milei tendrá que cambiar el eje. Veníamos de su campaña de combatir la corrupción y se da un tema como el de Adorni. Hubo una emoción fuerte de enojo, pero ahora hay argentinos enojados porque todavía no notan los efectos de lo que él planteaba. Y lo tercero es su condición, ya no es un outsider, es el presidente de la Nación y su discurso tiene que tomar conceptos políticos, y resultados económicos que empiecen a notarse en la microeconomía, porque la inflación no ha aumentado mucho, pero la capacidad adquisitiva de la gente está afectada. El gran eje es netamente político y netamente económico”, definió la especialista.

Agregó que “aumenta la desaprobación a Milei, hoy está en un 64 por ciento, y tiene un 36 por ciento de aprobación”.

Mencionó que “la sensación que predomina entre los argentinos, es la incertidumbre”, y detalló que “estamos haciendo encuestas digitales autoadministradas, y reputación digital, es decir medición en redes. Normalmente no coinciden, pero son estudios complementarios”.

Señaló en tal sentido que “en primer lugar, hay una tendencia a aumentar la desaprobación al gobierno nacional. Javier Milei pasó de medir 50 por ciento de imagen negativa a 64 puntos, es un dato bastante interesante. Sin embargo, hay una parte de la población que volvería a Milei para no volver atrás”.

Agregó que “en estos momentos, el número de indecisos está en el 40 por ciento, que es el mismo panorama de las tres elecciones anteriores. Preguntamos si se votaría a otro candidato y votarían al que menos lo disguste. En cuanto a intención de votos, si las elecciones fueran hoy, ganaría Axel Kicillof por un punto, 34 a 33 contra Milei, lo que hablaría de una segunda vuelta”.

Desafíos del Justicialismo

Remarcó además que “hoy Axel Kicillof está un punto por encima de Milei, pero el PJ tiene la falta de un liderazgo definido y eso hace hablar de escenarios o de hipótesis…Para el peronismo, son horas clave, yo diría que en enero tendría que tener el liderazgo definido, porque se van a desdoblar muchas elecciones municipales y provinciales en la Argentina, y las campañas van a ir marcando un horizonte territorial. Por ahora se ve difícil una tercera vía”.

Evaluó también que “Sergio Massa busca un equilibro de fuerzas para la conducción del Justicialismo y será un actor decisivo junto a Kicillof y Máximo Kirchner. En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, hay que ver si le dan paso al pedido de nulidad de inhabilitación política, pero siempre es decisiva y no hay que perder de vista esto…”.

Asimismo, Laura Rojas señaló que “debe contemplarse el proceso de Brasil, ya que pue podría darse un escenario parecido en la Argentina. Además, allí quedó claro que no todo es redes sociales…Y ¿cuál es el efecto de Paraguay en la Argentina? Aparece el fantasma del 2001, que tiene que ver con que Milei apunta a un sistema económico donde se menciona la reforma de la carta orgánica del Banco Central. Ya se suspendió la emisión monetaria, y si a eso sumamos la reforma del BCRA, estamos generando un fantasma parecido el 2001”.

Fenómenos de identidad colectiva

Al observar hechos recientes con incidencia en la sociedad argentina, Laura Rojas indicó que “la visita del Papa León XIV, el impacto del tema Malvinas en el Mundial de fútbol y el impacto por la muerte del Indio Solari “son fenómenos de identidad colectiva muy grandes, que van a jugar a la memoria, sumado a la situación económica, donde sale favorecido Axel Kicillof”.

Remarcó que “hay tres fenómenos culturales de identidad colectiva importantes. Una tiene que ver con la muerte del Indio Solari, y cómo reaccionaron tanto Milei como Kicillof. Otro es lo que pasó con el tema Islas Malvinas en el Mundial de futbol. Y el otro punto es la visita del Papa, que tocó una cuestión central, porque la gente ya cuestiona el sacrificio y no hay una perspectiva de futuro. El Papa afirma que la economía debe estar al servicio de las personas”.

***Laura Rojas, es Politóloga, Periodista y Directora en ConsultAR Estrategias, en la provincia de San Juan. Redes: @consultarestrategias