Luciano: “¿Qué nos oculta el Sr. gobernador Rogelio Frigerio?”

Parte II

En la 1º parte me referí al acuerdo firmado por nuestro Sr. Gobernador con el CEO de YPF, donde en el mentado acuerdo, más precisamente en su nº VII tiene cláusulas “Confidenciales”, algo reñido con nuestra Constitución Nacional, por si no se enteró Sr. Gobernador Rogelio Frigerio vivimos en una República.

“YPF y Entre Ríos firmaron un acuerdo para mejorar la logística y reducir costos hacia Vaca Muerta” https://www.infobae.com/economia/2026/09/29/ypf-y-entre-rios-firmaron-un-acuerdo-para-mejorar-la-logistica-y-reducir-costos-hacia-vaca-muerta/.

ARTICULO VII: 1• Partes se obligan y hacer conservar la más estricta confidencialidad sobre la documentación e información que pudiera ser provista por Partes en el marco del presente Convenio (a1 adelante, la "Información Confidencial"). La Información Confidencial no será divulgada, expuesta ni transmitida en modo alguno a terceras personas sin contar previamente con el expreso acuerdo escrito de la otra Parte.

(…) La Parte receptora de la Información Confidencial será responsable en forma directa de cualquier daño o perjuicio que se origine en. y/o relacione directamente con la divulgación de la Información Confidencial llevada a cabo por si y/o por cualquiera de sus empleados, dependientes, asesores, intermediarios, mandatarios u otros representantes”

II.- Ahora nos enteramos de que el Estado provincial se ocupa de invertir en lugar de los privados, o dicho de otra forma, con nuestros impuestos le allanamos el camino para que se lleven nuestros recursos naturales pagando informes que tendrían que hacer ellos, además de ahorrarles el dinero de exploración, luego, le cobramos una miseria como impuestos, los $2.250,00 que se cobra por tonelada de arena de sílice ¡Que dicen extraer las areneras” es una muestra de ello!

Sr. Gobernador, en la economía de mercado en la que estamos inmersos son los particulares los que invierten, no los gobiernos para el provecho de las empresas, por si no lo sabe así funciona, las petroleras en Vaca Muerta por dar un ejemplo invierten ingentes sumas de dinero en “Exploración” a veces encuentran petróleo, pero otras no, TODO A SU COSTO Y RIESGO, acá no, le hacemos el favor en una provincia a la que algo que no le sobra son recursos económicos.

“El Gobierno de Entre Ríos aprobó el modelo de Convenio de Asistencia Técnica entre el Ministerio de Desarrollo Económico y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), mediante el cual se concretará el "relevamiento y caracterización físico-química y mineralógica de materias primas minerales en la Provincia de Entre Ríos".

La medida fue oficializada a través del Decreto Nº3231 del Boletín Oficial Provincial Nº28.445, que autoriza la contratación directa por vía de excepción por un monto total de $ 189.917.371,90”.

https://www.apnoticias.com.ar/secciones/ampliada.php?id=61255

Señor Gobernador, la Constitución Nacional de 1994 determina que los recursos naturales no son suyos sino de la provincia, ergo, de todos los entrerrianos, es decir que usted no puede disponer de ellos per se, invirtiendo donde tienen que invertir los privados y, además, cobrando migajas por lo que extraen qué, por otro lado, el daño ambiental que genera la extracción de arena de sílice en el sur de nuestra provincia es un hecho, tal es así que la napa freática está ocupando las fosas que dejan las areneras a su paso, eso, sin duda, significa la desaparición del humedal del ecosistema Delta del Paraná.

Todo tiene que ver con todo, la NEFASTA e inconstitucional nueva Ley nº11.250 elaborada en su gobierno, viene a allanar el camino del saqueo que se está produciendo en nuestra provincia, en el próximo artículo puntualizare las inconstitucionalidades de esa retrógrada ley.

Ricardo José Luciano.

Abogado.