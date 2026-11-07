Frigerio: "La avicultura representa el modelo de desarrollo que queremos para Entre Ríos"

En el acto inaugural, el gobernador Rogelio Frigerio resaltó que la cadena avícola constituye un modelo de desarrollo para la provincia y repasó las medidas de alivio fiscal, financiamiento e infraestructura vial implementadas para acompañar al sector.

El gobernador Rogelio Frigerio, junto al intendente de Crespo, Marcelo Cerutti, encabezó este viernes la inauguración de la 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura en Crespo. La celebración, que se lleva a cabo entre el 6 y el 8 de noviembre en el Predio Ferial local, es organizada en forma conjunta por la Municipalidad de Crespo y la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura. El evento reúne a sectores de la producción, la industria, las empresas y el emprendedurismo, así como a la ciudadanía de la región; en una exposición que combina tecnología, producción, gastronomía y espectáculos musicales.

Al referirse a la trascendencia del encuentro, el gobernador afirmó que "probablemente sea una de las fiestas nacionales más importantes, más trascendentes, por lo que representa la avicultura en nuestra provincia". Además, remarcó la identidad de la comunidad local y el compromiso del sector, subrayando que "la avicultura representa exactamente el modelo de desarrollo que queremos para Entre Ríos".

Frigerio subrayó el valor estratégico de la actividad avícola, recordando que "más del 62 por ciento de las granjas de pollos parrilleros de la Argentina están en nuestra provincia. Y acá, en Crespo, se produce casi un cuarto de la cantidad de huevos que se consumen en todo el país. Es una cadena que genera más de 22.000 puestos de trabajo directos y que demuestra cómo una actividad puede impulsar el desarrollo de muchas otras".

En ese sentido, el mandatario ratificó las medidas provinciales de apoyo al sector, entre las que destacó la reducción a la mitad de la alícuota de Ingresos Brutos para integradores de pollos (pasando del 3 al 1,5 por ciento) y la incorporación de la avicultura al Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI). También mencionó medidas como el seguro multirriesgo Escudo Maíz, la digitalización de trámites ambientales, el plan de obras en la ruta provincial 32 y las gestiones sobre la ruta nacional 12.

Una vidriera

Por su parte, el intendente de Crespo, Marcelo Cerutti, resaltó el respaldo del gobierno provincial y el valor de la festividad como símbolo identitario y económico de la ciudad. Señaló que la muestra combina números artísticos nacionales sin descuidar el eje central del evento. "Tampoco queremos perder la esencia de esta fiesta, de lo que es justamente nuestra vidriera, la producción, el trabajo, la innovación; que va de la mano de todo lo que es la avicultura. Es la oportunidad de mostrarnos también con nuestra cultura, nuestra gastronomía y nuestro deporte", sostuvo el intendente. Asimismo, valoró el esfuerzo del entramado productivo al remarcar que la fiesta "se autofinancia" y que "el financiamiento viene de los productores y de las empresas del sector".

En tanto, la presidenta de la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura, Mariela Gallinger, hizo hincapié en el volumen de producción provincial, el salto tecnológico de la actividad y la articulación con el ámbito universitario. "En estos tres días le vamos a mostrar a la Argentina y al mundo que acá en Entre Ríos se produce más del 50 por ciento de toda la producción nacional en cuanto a la avicultura. Eso nos llena de orgullo y a la vez nos llena de responsabilidades, porque hay que mantener esta tecnología y seguir avanzando". A su vez, explicó que la muestra exhibe avances en robótica e inteligencia artificial, y concluyó que "esta interacción que tenemos desde la asociación con las universidades es uno de los pilares fundamentales, porque las carreras que hoy las universidades proponen son necesarias para la avicultura".

Participaron también del acto inaugural los ministros de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, y de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; el diputado nacional, Darío Schneider; y la diputada nacional, Alicia Fregonese; entre otras autoridades provinciales y nacionales. La 32ª edición de la Fiesta Nacional de la Avicultura ofrece un variado programa que incluye el pabellón avícola y cocineros en vivo elaborando platos a base de pollo. Se destaca el Concurso de Pollo al Disco Solidario el día domingo, en el que 14 equipos institucionales competirán por 20 millones de pesos en premios destinados a proyectos comunitarios.

Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno de Entre Ríos