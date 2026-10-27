Entre Ríos y la Unión Europea avanzan en una agenda de cooperación estratégica

"Esta relación histórica con Europa se potencia ahora con el acuerdo Unión Europea Mercosur, en el cual Entre Ríos fue la primera en aprovechar esta oportunidad", recordó el mandatario durante el encuentro.

La jornada comenzó en la explanada de Casa de Gobierno, donde el mandatario provincial dio la bienvenida al diplomático, quien recibió los honores correspondientes por parte de las fuerzas de seguridad de la provincia. Posteriormente, en el despacho del gobernador, Frigerio le entregó el decreto que lo declara Huésped de Honor.

Frigerio destacó el vínculo comercial con el continente y la oportunidad que abre el marco regional: "Quizás somos la provincia que tiene más vínculos comerciales con la mayor cantidad de países de la Unión Europea, cerca de 23 países. Esta relación histórica con Europa se potencia ahora con el acuerdo Unión Europea Mercosur, en el cual también fuimos los primeros en aprovechar esta oportunidad exportando miel, huevo, carne aviar, arroz, y esto recién empieza", aseguró.

El mandatario vinculó el comercio exterior con la generación de puestos de trabajo al decir que "cuanto más comercio tengamos con Europa, la probabilidad de recibir inversiones europeas se acrecienta y las inversiones generan empleo en el sector privado, el cual es el principal norte que tenemos como gobierno". En ese mismo sentido, puntualizó que, "con Europa es donde generamos exportaciones con mayor valor agregado, es decir, exportaciones que implican más necesidad de trabajo de calidad en nuestra provincia".

En cuanto a las herramientas de atracción de capitales, Frigerio subrayó los incentivos fiscales propios: "Nosotros, además de ofrecer el RIGI a nivel nacional, ofrecemos nuestro propio Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI), que es un régimen que frente al compromiso de invertir y de tomar empleo entrerriano, exime de impuestos durante 15 a 20 años". Esto ratifica que "nuestra principal vocación no es recaudar, sino generar condiciones para que haya más inversión y más empleo privado de calidad".

Finalmente, el mandatario remarcó la importancia de la seguridad jurídica para la llegada de inversiones: "Tenemos que, de alguna manera, demostrar que la provincia cambió, que la provincia hoy tiene este norte vinculado con el respeto de las reglas de juego, el respeto institucional, el respeto de la justicia, de la división de poderes". Y concluyó que estas reglas claras son "condiciones necesarias para que se fijen en nosotros".

Por su parte, el embajador de la Unión Europea, Erik Høeg, ponderó la rápida inserción productiva de la provincia y las áreas de cooperación estratégica: "Lo agroalimentario, donde tiene la provincia un potencial enorme. Lo vimos cuando abrimos los mercados el 1 de mayo, y la primera provincia de Argentina que se hizo con cuota mercado era Entre Ríos, 22 toneladas de miel que exportaron a Alemania". En ese sentido, añadió: "Hablamos también con el gobernador de infraestructura de la provincia donde también puede haber interés europeo de apoyar; también dialogamos de temas portuarios. Vemos todo un abanico de posibilidades", remarcó.

Respecto a las exigencias que priorizan las empresas extranjeras, el diplomático enfatizó la previsibilidad y la agenda ambiental: "La empresa europea que está pensando invertir en la Argentina o en una provincia mira la estabilidad macroeconómica, la solidez institucional, y que haya una política de buen manejo de la naturaleza. Son temas muy importantes y factores que interesan al momento que un inversionista europeo decide invertir en una provincia, como por ejemplo Entre Ríos", concluyó.

Agenda

En el Salón de Acuerdos se desarrolló una reunión de trabajo con la participación del ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el secretario de Modernización, Emanuel Gainza; la directora general de Relaciones Económicas Internacionales, Cynthia Cabrol; y el director general de Relaciones Institucionales, Leandro Jacobi, junto a representantes de la Agencia de Desarrollo de Entre Ríos.

La agenda continuó con una rueda de prensa y una visita al MiradorTEC, espacio vinculado a la innovación y el desarrollo tecnológico.