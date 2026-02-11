“De Cara al Sol” recibe en la Colonia a 500 adultos mayores

Muchos de los asistentes, también concurren a los talleres durante la mañana, dijo en el móvil de RADIO MÁXIMA la directora del centro, Micaela Rolls.

“Durante el año, tenemos diferentes profesionales que vienen, kinesiólogos, trabajadoras sociales, terapia ocupacional, ayudantes terapéuticos, nutricionista, enfermería y talleres de ritmo, huerta..”, señaló Rolls. En cada taller, son alrededor de unas veinte personas.

El acceso a las capacitaciones es gratuito. El Centro de día, funciona con normalidad de lunes a viernes, durante la mañana, desde las 8:30 horas, y también abre durante la tarde. En tanto que, la Colonia de Vacaciones funciona los Lunes, Martes y Jueves, de 16 a 18 horas.

Asimismo Rolls, se refirió a la gran cantidad de personas adultas mayores que concurren a la Colonia y destacó el compañerismo en el grupo.

“Aquí comparten todos, se ha formado un lindo grupo. El objetivo del Centro es acompañar a las personas que se sienten solas en sus casas. Aquí vienen y se sienten contenidas, es un espacio de contención”, remarcó.