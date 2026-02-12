Pedidos y agradecimientos a la Virgen de Lourdes, en el primer año del Santuario

El sacerdote Héctor Trachitte, destacó en RADIO MÁXIMA, que “la Virgen de Lourdes está relacionada con la salud física y espiritual, y el signo es el agua”.

“Es impresionante, van en silla de ruedas, en camilla pidiendo salud, tanto física como espiritual”, describió.

El santuario está abierto todos los días, y los días 11 de cada mes, día de Lourdes, hay una celebración especial. El santuario está sobre calle Santa Fe y Jujuy.

“La gente necesita estos lugares para encontrarse, para rezar y vivir en comunidad, siempre es necesario. Se busca que encuentren esa paz espiritual que es fundamental”, resaltó el sacerdote.