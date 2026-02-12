 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale SANTUARIO

Pedidos y agradecimientos a la Virgen de Lourdes, en el primer año del Santuario

Se cumple el primer aniversario del santuario de la Virgen de Lourdes, que es el primer santuario diocesano en Gualeguaychú.

12 Feb, 2026, 11:35 AM

El sacerdote Héctor Trachitte, destacó en RADIO MÁXIMA, que “la Virgen de Lourdes está relacionada con la salud física y espiritual, y el signo es el agua”.

 

 

“Es impresionante, van en silla de ruedas, en camilla pidiendo salud, tanto física como espiritual”, describió.

 

El santuario está abierto todos los días, y los días 11 de cada mes, día de Lourdes, hay una celebración especial. El santuario está sobre calle Santa Fe y Jujuy.

 

 

“La gente necesita estos lugares para encontrarse, para rezar y vivir en comunidad, siempre es necesario. Se busca que encuentren esa paz espiritual que es fundamental”, resaltó el sacerdote.

 

Temas

SANTUARIO VIRGEN DE LOURDES

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso