Guale POLICIALES

Encontraron una camioneta que había sido robada el sábado

Fue robada de una vivienda sobre Ruta 14, y apareció en zona del Arroyo Gualeyán.

10 Feb, 2026, 22:12 PM

En horas de la tarde de este martes, alrededor de las 16:00, personal policial tomó intervención a raíz de una solicitud efectuada por efectivos de Comisaría Tercera, quienes habían recibido información de terceros respecto a la posible ubicación de un vehículo con pedido de secuestro.

 

Se trata de una camioneta que había sido robaba el sábado pasado del kilómetro 62 de la Ruta Nacional 14.

 

Ante ello, los funcionarios se constituyeron en Ruta Provincial N° 20, a la altura del Arroyo Gualeyán, donde procedieron a constatar la presencia de una camioneta marca Nissan Frontier, color blanca, la cual, tras ser verificada, se determinó que poseía pedido de secuestro vigente desde el día sábado 7 de febrero.

 

Dicho requerimiento judicial había sido originado a raíz de la denuncia radicada por su propietario, un hombre de 67 años de edad, domiciliado en Ruta Nacional N° 14.

 

El rodado se encontraba en buen estado de conservación y uso, motivo por el cual, puesta en conocimiento la Fiscalía interviniente, se dispuso la intervención de mecánico policial y Perito Verificador, no constatándose anomalías. Cumplidos los pasos legales correspondientes, se autorizó la entrega del vehículo a su legítimo propietario.

Temas

POLICIALES

