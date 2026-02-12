 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale CARPA SANITARIA

Entre el viernes y el martes funcionará la Carpa Sanitaria en la Costanera

La secretaria técnica del hospital Centenario, Fernanda González Viollaz, informó en RADIO MÁXIMA que la carpa sanitaria en la Costanera funcionará desde las 5 de la tarde del viernes hasta el martes, durante el finde largo.

12 Feb, 2026, 10:09 AM

La profesional precisó que “será una carpa y una casilla con cinco camillas y sueros para atender las urgencias que puedan surgir en zona de Costanera, con tres enfermeros, dos médicos, un chofer y una ambulancia”.

 

González Viollaz precisó que, en general, varias atenciones estuvieron ligadas al consumo de alcohol, gastroenteritis, deshidratación, hipertensión, algún corte, entre otras.

 

“Son situaciones eventuales, no es común”, señaló, pero se espera que el accionar permita descomprimir las atenciones en la guardia del Hospital.

 

“Vamos a tener para asistir desde lo más leve, hasta lo más grave”, destacó. En estos últimos, se trasladará al paciente si fuera necesario.

Temas

CARPA SANITARIA Salud

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso